Savcılık: Hedef Yeniay'dı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim programına düzenlenen silahlı saldırıdan sonra gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 10 Şubat Cumartesi günü bir cipten uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu yoldan geçen genç bir kadın mermilerin hedefi olup yaralanmıştı. Dün sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. 4 çocuktan 3'ü tutuklandı.
SÜREKLİ İFADE DEĞİŞTİRDİLER
Saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Yakalanan kişilerin hedef için 3 ayrı nokta vermeleri polisin dikkatinden kaçmadı. Polis, şüphelilerin sürekli yönlendirildiğini, sık sık ifade değiştirdiklerini belirledi. Poliste sorgulanan ve saldırının yapıldığı araçta bulunan 1 kişi, uyuşturucu aldığını, durumu anlamadığını söyledi. Aynı kişi başka hedefleri olduğunu da iddia etti. AK Parti’nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay’ın yakın çevresine hedefin kendisi olduğunu söylediği öğrenildi.
SUİKAST GİRİŞİMİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüpheliler saldırıyı bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdiklerini iddia etmişti. Ancak husumetli oldukları kişinin olay yerinden 1 saat önce ayrıldığı ve o sırada sokakta bulunmadığı ortaya çıktı. Saldırganların olay günü Yeniay'ın çıkışını beklediği, ondan önce çıkan polislerin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı belirtildi. Yeniay da dün saldırganlardan şikayetçi oldu.