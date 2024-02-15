Savcılık: Hedef Yeniay'dı

Saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Yakalanan kişilerin hedef için 3 ayrı nokta vermeleri polisin dikkatinden kaçmadı. Polis, şüphelilerin sürekli yönlendirildiğini, sık sık ifade değiştirdiklerini belirledi. Poliste sorgulanan ve saldırının yapıldığı araçta bulunan 1 kişi, uyuşturucu aldığını, durumu anlamadığını söyledi. Aynı kişi başka hedefleri olduğunu da iddia etti. AK Parti’nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay’ın yakın çevresine hedefin kendisi olduğunu söylediği öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüpheliler saldırıyı bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdiklerini iddia etmişti. Ancak husumetli oldukları kişinin olay yerinden 1 saat önce ayrıldığı ve o sırada sokakta bulunmadığı ortaya çıktı. Saldırganların olay günü Yeniay'ın çıkışını beklediği, ondan önce çıkan polislerin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı belirtildi. Yeniay da dün saldırganlardan şikayetçi oldu.