Sayaçlı dev seçim anketi: CHP'nin kalesi Bakırköy'de anket sonuçları şaşırttı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kala siyaset gündemi iyice ısınmaya başladı. Cumhur İttifakı adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan ederken Altılı Masa'da ise adaylık krizi devam ediyor. Bu süreçte Yeni Şafak sözü millete bırakıyor.