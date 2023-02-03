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Sayaçlı dev seçim anketi: CHP'nin kalesi Bakırköy'de anket sonuçları şaşırttı

Söz Milletin sokak röportajı serisinin ilk bölümü Eminönü'nde yapılan seçim anketi devam ediyor. Son bölümde Bakırköy'de tam 1 saatten fazla süreyle seçim anketi yapıldı ve kesintisiz yayınlandı. Bakın CHP'nin kalesinde hangi iki sürpriz isim başa baş çıktı.

22:02 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
'Söz Milletin' Bakırköy’de bir saatten fazla seçim anketi yaptı.

'Söz Milletin' Bakırköy’de bir saatten fazla seçim anketi yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kala siyaset gündemi iyice ısınmaya başladı. Cumhur İttifakı adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan ederken Altılı Masa'da ise adaylık krizi devam ediyor. Bu süreçte Yeni Şafak sözü millete bırakıyor.

Söz Milletin sokak röportajı serisinin ilk bölümü Eminönü'nde yapılan seçim anketi devam ediyor. Son bölümde Bakırköy'de tam 1 saatten fazla süreyle seçim anketi yapıldı ve kesintisiz yayınlandı. Bakın CHP'nin kalesinde hangi iki sürpriz isim başa baş çıktı.



#Söz Milletin
#Anket
#Seçim
#Bakırköy
1 saat önce
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Sayaçlı dev seçim anketi: CHP'nin kalesi Bakırköy'de anket sonuçları şaşırttı
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