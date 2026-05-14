Saygıyı, terbiyeyi kaybettik

CHP İstanbul il yönetimi mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldıktan sonra il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, il binasında Yeni Şafak'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a hitaben “Kocanı boşa” söylemiyle ilgili Tekin, “Seviye yok ki düşsün” eleştirisinde bulundu. “Tuhaf bir döneme girdik ya. Kimsenin ağzından ‘Sayın’sız cümle çıkmazdı” diyen Tekin, “İnsanların eşleri, çocukları konuşulmazdı. Ya bizim geleneklerimiz var kardeşim. Ya düşmanınızın eşine, çocuğuna bir şey söylemezsiniz. Saygıyı, sevgiyi, terbiyeyi, töreyi, hepsini yitirdik” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA “PARTİYE SAHİP ÇIK” ÇAĞRISI

Parti içi muhalefet mekanizmasının yok olduğunu, Özgür Özel ve ekibinin eleştirilmekten çekindiğini kaydeden Tekin, olası mutlak butlan kararına da değindi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Tekin, “Hem Kemal Bey'e hem bütün eski genel başkanlara, partinin üst düzey yöneticilerine şunu söyleyeyim: Partinize sahip çıkın. Partimiz ciddi zor bir dönem geçiriyor. Hepiniz partinize sahip çıkın” diye konuştu.

SUÇA BULAŞANIN PARTİYLE İLİŞİĞİ KESİLMELİ

Tekin’in dikkat çeken açıklamaları özetle şöyle:

* CHP içerisinde uzun süre görev aldım. Para pul meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç konuşulmazdı. Bize ne oldu? Nereye geldik kardeşim?

* 15-20 yıl önce sıradan bir belediye başkanı, milletvekiliydin. Bugünkü mal varlığın milyar dolarları aşmışsa, bu izaha muhtaç değil mi?

* Kim suça bulaşmışsa, kimin sıkıntısı varsa ivedilikle parti ile olan ilişkisini keselim. Yarın gider yargılanır, aklanır gelir. Davul zurna ile arkadaşlarımızı karşılarız. Bunu yapmadı Genel Merkez. Nedenini bilmiyorum.

* Özgür Özel’le hâlâ görüşemedik. Çok istedim ama görüşmedi benimle. Defalarca aradım, aracı koyduk. Bülent Arınç'la saatlerce konuştu, benimle 5 dakika görüşemedi. Özgür Bey'i aşan bir inisiyatif olduğunun farkındayım. Benimle konuşmasına izin vermiyorlar.



