Sayılarla üniversite yerleştirme sonuçları: Devlette ve vakıfta 22 bin 291 kontenjan boş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmede kontenjanların yüzde 99,8'i doldu. Geçen yıla göre, bu yıl yerleştirilen aday sayısı 47 bin 393 kişi arttı. ÖSYM, bu yıl ikinci kez barajsız yapılan yerleştirmelere ilişkin sayısal verileri de açıkladı.

Buna göre, örgün eğitimdeki 923 bin 411 kontenjanın 898 bin 24'üne yerleştirme yapıldı. Toplam 25 bin 387 kontenjan boş kaldı.

Boş kontenjan sayısının geçen yıla oranla 3 kat arttı

NTV'nin haberine göre; Devlet üniversitelerindeki toplam 717 bin 525 kontenjanın, 707 bin 439'u doldu. 10 bin 86 kontenjan boş kaldı. Boş kontenjanların 8 bin 176'sı lisans, bin 910'u ise önlisans programlarında yer alıyor. Vakıf üniversitelerinde ise, 188 bin 554 kontenjanın 176 bin 349'u doldu. 9 bin 581'i lisans, 12 bin 205 kontenjan boş kaldı. Boş kontenjan sayısının geçen yıla oranla 3 kat artması dikkat çekti. Eğitim uzmanları, vakıf üniversitelerinin yüksek fiyatları nedeniyle boş kontenjan sayısının arttığı görüşünde. Bu yıl en çok yerleştirmesi yapılan aday grubu ise, önceki yıllarda hiçbir programa yerleşmemiş mezun adaylar oldu.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak