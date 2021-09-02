Seçim barajı yüzde 7'ye çekilirse kaç oy almak gerecek?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte AK Parti ve MHP’nin ayrı ayrı çalıştığı Siyasi Partiler Kanunu değişikliğinde fikir birliği oluşmuştu. Halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi yönünde Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, prensipte bir karara varmıştı.

YÜZDE 7’DE UZLAŞMA

Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından yurda dönerken yaptığı açıklamada, “Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7. Cumhur İttifakı olarak nihai karar henüz alınmış değil. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor” dedi.

BARAJ KARARI TESCİLLENDİ

Bu sözlerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak “Seçim barajıyla ilgili tartışmalar lüzumsuz emek ziyanıdır. Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır” ifadelerini kullandı. Peki seçim barajı ne anlama geliyor? Yüzde 7 oy oranına ulaşabilmek için bir siyasi partinin kaç oy alması gerekiyor?

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SEÇİM BARAJI NEDİR?

Seçim barajı, bir siyasi partinin Meclis’te temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy düzeyini ifade ediyor. Seçim barajı, kanunlarla belirlenmiş oy oranına ulaşan partilerin Meclis’te temsil edilmesini sağlıyor.

Siyasal görüşleri belirli çatılar altında birleştirip, sağlıklı kararlar alınmasında, çoğunluğun fikrini temsil eden partilerin görüşleri doğrultusunda kanunların ve sistemlerin şekillendirilmesinde katkı sağlıyor.

Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların yüzde 10'unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar.

OY ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

İl seçim kurulları, birleştirme tutanağını düzenledikten sonra Yüksek Seçim Kuruluna bildiriyor.

Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerden alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde geçerli oyların toplamını yapıyor ve her siyasi partinin aldığı geçerli oy sayısını, genel geçerli oy toplamına bölerek, siyasi partilerin ülke genelinde aldığı oy yüzdesini hesaplıyor.

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Örneğin son genel seçimlerin birincisi AK Parti, 49 milyon 654 bin 706 geçerli oyun, 21 milyon 99 bin 807’sini almıştı. Bu da toplam oy oranının yüzde 42,49’una denk geliyor. Nitekim AK Parti son seçimlerde yüzde 42 oy almıştı.

YÜZDE 7 İÇİN KAÇ OY GEREKİYOR?

Peki yüzde 7 seçim barajı kabul edilirse bir siyasi partinin bu orana ulaşabilmesi için kaç oy alması gerekiyor?

Son genel seçimlerde kullanılan geçerli oy sayısı olan 49 milyon 654 bin 706 üzerinden bir hesaplama yapıldığında, siyasi partinin yüzde 7 barajını aşabilmesi için 3 milyon 500 bin kişinin oyunu alması gerekiyor.

4 MİLYON OY GEREKECEK REKLAM

Yedi milyona yakın gencin 2023’te ilk kez oy kullanması bekleniyor. Son seçimlerde geçerli oy sayısına bu rakam eklenerek hesap yapıldığında, yani 56 milyon 654 bin geçerli oy sayısı olacağı varsayıldığında, en az 4 milyon kişinin bir partiye oy vermesi halinde o parti yüzde 7 barajını aşabiliyor.

SEÇİM YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Kanunu’nun taslak metninde, daraltılmış bölge seçim sisteminin getirilmesi de gündemde. Daraltılmış bölge sisteminde, her il 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılıyor. Ülke düzeyinde en az yüzde 5 oy alan partiler de aldıkları oya göre söz konusu vekillikleri paylaşıyor.

HAZİNE YARDIMINA ÇEKİ DÜZEN

Çalışmada, partilere yapılan Hazine yardımı da düzenlendi. Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanma şartları ağırlaştırılacak. Hazine yardımı için bazı kriterler konulacak. Bu kriterlere uymayan partilerin Hazine yardımı kesilebilecek.

ÖDÜNÇ VEKİLE SON

CHP ile İYİ Parti arasında geçmişte yaşanan ‘ödünç vekil’ formülünün de tarihe karışması bekleniyor. Taslağa göre, yeni kurulan partilerin seçime katılması için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılıyor.

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