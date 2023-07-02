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Seçim dönemi fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu bir haftalık tatile 2 milyon 200 bin lira ödedi

Seçim kampanyası boyunca mütevazi bir yaşam imajı verme çabası ile evinin mutfağından şov yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce de geceliği 100 bin TL'den fazla olan Hilton Bosphorus Otel'in Presidental Suite odasında 3 gece kalmış ve burada fakirlik edebiyatı yaptığı videoyu sosyal medyadan yayınlamıştı.

12:10 . 2/07/2023 Pazar
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Kılıçdaroğlu'nun tatil için ödediği rakam dudak uçuklattı.

Kılıçdaroğlu'nun tatil için ödediği rakam dudak uçuklattı.

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi evinin 'mütevazı' mutfağından yayınlar yapıp 'halktan biri' olduğu imajını vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlarının algı çalışmasından ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ve ailesi, bayram tatilini Belek'te, geceliği 316 bin lira olan 1500 metrekarelik VIP konsept villada geçirdi. Bayram tatilinin başlamasıyla 24 Haziran Cumartesi günü, eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte, Taşlıburun mevkiinde yer alan otele gelen Kılıçdaroğlu, otelin en lüks villası olan ve VIP hizmet verilen Villa Leo'ya yerleşti.

Kral odası bile var

Sabah'ın haberine göre; 1500 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı Villa Leo'nun kendisine ait özel bahçesi ve sıcak su havuzu bulunurken villanın giriş katında oturma odası, sinema odası, bar ve hobi odası, birinci katında çift ve tek kişilik yatak odaları, kral odasında ise jakuzili yatak odası ve çalışma odası bulunuyor.

Türkiye'nin en görkemli villası

Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı 120 bin metrekare alana kurulu otel, Türkiye'nin en lüks tatil otellerinden biri. 600 odası bulunan otelde, Twin, Presidental, King ve Leo adları verilmiş özel villalar da yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı Villa Leo ise en büyüğü ve en görkemlisi.

Günlüğü ise 316 bin TL

Villa Leo, giriş, birinci kat ve ikinci kattan oluşuyor. Lüks villada ayrıca kişiye özel sauna, hamam, buhar banyosu, masaj odaları ve fitness odası yer alıyor. Villada 18 kişi kalabiliyor. Her villanın gecelik ücreti, erken rezervasyonda bile 100 ile 200 bin lira arasında değişiyor. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı villanın iki kişi için bir haftalık konaklama bedeli 2 milyon 216 bin TL. Günlüğü ise 316 bin TL'ye geliyor.






#Kemal Kılıçdaroğlu
#Villa Leo
#Kurban Bayramı
#tatil
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