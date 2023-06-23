Seçim öncesi adaylıktan çekilmişti: Muharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' soruşturmasında beş kişiye hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 10 Mayıs'ta 'www.twitter.com' isimli sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi' başlıklı 160'ıncı maddesinde düzenlenen; 'Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.' hükmü hatırlatılarak, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'şantaj', 'tehdit' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resmen soruşturmaya başlanılmıştır” denildi.





Dokuzar yıla kadar hapis talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamından hazırlanan iddianamede, eylemin seçim sürecinde bir Cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere FETÖ tarafından toplu halde işlenmiş olabileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan şüpheli olarak yer aldı. İddianamede sanıklar hakkında ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'Sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesaplar rol üstlendi'

Söz konusu iddianamede, müştekinin şahsına, şeref, onur ve saygınlığına, cinsel dokunulmazlığına, siyasi kişiliğine, aile hayatına ve itibarına saldırılar yapıldığı, müştekinin seçim sürecinden çekilmesini sağlamak üzere kendisine şantaj ve tehditte bulunulduğu belirtilerek, “Siyasi iktidara yakın çevrelerle işbirliği yaptığı yönünde sosyal medya ve internet mecralarında paylaşımların yapıldığı, mağdurun kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilerek yayıldığı, mağdurun yüzü montajlanarak sahte porno video kayıtları oluşturulduğu, söz konusu montaj porno videoların şüpheliler tarafından internet ve sosyal medya mecralarında yayıldığı, bu yolla mağdurun toplum nezdindeki şeref, onur ve saygınlığına saldırılarda bulunulduğu yönünde somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu ve emarelerin bulunduğu anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı. İddianamede, İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için sosyal medya üzerinden belirli merkezlerden toplu şekilde hareket edildiğinin altı çizilerek, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği vurgulandı.

Söz konusu iddianame, Ankara 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.







