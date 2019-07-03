Seçim sayfası 2023’e kadar kapandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 konusunda duruşunu överek, “Bize göre ABD Başkanı’nın tutumu umut verici olsa da, temkini elden bırakmamak, her seçeneğe hazır olmak şarttır” önerisinde bulundu. MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:

ERDOĞAN’IN DURUŞU TAKDİRE ŞAYAN

"Osaka’da Türkiye haklı ve meşru tezlerini muhataplarıyla cesaret ve inançla paylaşmıştır. Bilhassa S-400 hava savunma sistemi hakkında Sayın Cumhurbaşkanı’nın tavizsiz duruşu takdire şayandır. ABD Başkanı Trump’ın anlayışlı yaklaşımı iki ülke arasında gerilen ilişkilerin yumuşamasına neden olabilecektir. Erdoğan’ın, ABD Başkanı’nın yaptırımlar konusuna açıklık getirdiğini söylemesi, böyle bir şeyin olmayacağını duyurması çok olumludur.

TEMKİNİ ELDEN BIRAKMAYALIM

Trump’ın S-400 konusunun karmaşık olduğunu söylemesine rağmen Türkiye’ye adil davranılmadığını vurgulaması yerindedir, hakkımızın teyit ve teslimidir. ABD Başkanı’nın tutumu ve Türkiye’ye mesajları umut verici olsa da, temkini elden bırakmamak, her seçeneğe hazır olmak şarttır. Çünkü bu ülkenin verdiği sözleri çok çabuk unuttuğu bilinen bir gerçektir. Ülkemizin S-400’den vazgeçmesi artık imkânsızdır.

SİSTEM UYARISI

“Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir. Parlamenter sistemle daha fazla mesafe alamayacağımız 15 Temmuz’da belli olmuştu. Türk tarihi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçiş sürecinde var olan uyum sorunlarının aşılması kaçınılmazdır. Bu gerçeğe rağmen, sistem tartışmasını yeni baştan açmanın hiçbir yararı olmayacaktır.

REKLAM

MHP’NİN RIZASI YOK

Türkiye’nin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. AK Partili bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığı sisteminin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili kendi aralarında değerlendirme yapmaları doğaldır, ne var ki bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP’nin değirmenine su taşıyacaktır ve yanlıştır. MHP’nin buna rızası ve onayı yoktur. Cumhurbaşkanlığı sisteminin yaşaması için eğer bizden fedakârlık isteniyorsa mutlaka yapacağız, mücadele bekleniyorsa seve seve yerine getireceğiz.

Seçim defteri kapandı

MHP lideri Bahçeli, şöyle devam etti: "CHP ile yanında yöresinde hizalanan icazetli partiler yeni hükümet sistemini hedef tahtası haline getirmişlerdir. Bu çevrelerin, son bir yıllık geçmişin bütün olumsuzluklarını yeni sisteme yükleme teşebbüsleri zekâ özründen ziyade akıl eksikliği, ahlak zayıflığıdır. Koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün?

NEVROTİK BİR VAKA

CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı’nın partisiyle olan bağını sorgulayarak ‘Tarafsızlık referandumuna hazırız’ diyor. Türkiye durup durup referandum mu yapacak? CHP Genel Başkanı’nın tarafsızlık çağrısı, referandum önerisi bize göre nevrotik bir vaka, tedavisi aciliyet arz eden tükenmişlik sendromudur. Bilinmelidir ki, CHP’den hiçbir halt olmayacaktır.

KESİNTİSİZ DÖRT YIL DEVAM

Önümüzde seçimsiz geçecek dört yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı sisteminin kökleşmesi ve güçlenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Diğer yandan erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziran’la birlikte 2023’e kadar kapanmıştır."