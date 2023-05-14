Seçim sonuçları ile ilgili dikkat çeken açıklama: Erkene çekilebilir

Seçim
Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Şahin şunları yazdı;
- YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur.
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1 saat önce