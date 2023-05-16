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Seçim sonucunu hazmedemeyen muhalifler depremzedeleri hedef almaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde seçim yarışını önde tamamlaması, muhaliflerde rahatsızlığa neden oldu. Erdoğan'a oy verdiği gerekçesiyle depremzedeleri hedef alarak hakaret ve tehditlerde bulunan muhalefet yandaşları, insanlık dışı sözler sarf etti. Son olarak FETÖ destekli bir hesap, Kahramanmaraş'taki vatandaşların seçim gecesi yaşadığı sevinci paylaşarak "İnsanları kefensiz gömülen Kahramanmaraş" ifadesini kullandı.

10:34 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP ve FETÖ destekli hesaplar, seçim üzerinden deprem bölgesindeki vatandaşları hedef almaya devam ediyor.

CHP ve FETÖ destekli hesaplar, seçim üzerinden deprem bölgesindeki vatandaşları hedef almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği kentlerin büyük çoğunluğunda seçimi önde tamamladı.

Erdoğan deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na fark attı

Erdoğan, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı. Erdoğan, Diyarbakır'da yüzde 26,4 oy alırken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,9 oya ulaştı.

Muhalifler depremzedeleri hedef almaya devam ediyor

Erdoğan'ın seçimi 10 kentte önde tamamlaması muhaliflerde rahatsızlığa neden oldu. Sosyal medyada depremzedeleri hedef alan CHP ve FETÖ destekli hesaplar, vatandaşlara kin kustu. Son olarak FETÖ destekli bir hesap, Kahramanmaraş'taki vatandaşların seçim gecesi yaşadığı sevinci paylaşarak "İnsanları kefensiz gömülen Kahramanmaraş" dedi.


#14 Mayıs
#seçim
#Kahramanmaraş
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