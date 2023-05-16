Seçim sonucunu hazmedemeyen muhalifler depremzedeleri hedef almaya devam ediyor

Asrın felaketiyle sarsılan deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı yüksek oranda oy aldı. Bölge halkının “Yaparsa Erdoğan yapar” tercihine kin kusanlar ise sosyal medyadan hakaretler yağdırdı. Bazıları “Beter olun” dedi, bazıları “Keşke daha çok ölseydiniz ve “İyi ki olmuş” diyecek kadar ileri gitti.