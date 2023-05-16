Seçim sonucuyla hüsrana uğrayan İYİ Parti'den itiraf: Bizim vatandaş HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi

Gürel, seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğini sorduğu Beker'in milliyetçi-muhafazakar seçmenin ağırlığının değişmediğini ve seçmenlerin bu durumu değerlendirerek HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmediğini söylediğini ifade etti.

Gürel, Beker'in değerlendirmesinde, "Bizim milliyetçi, muhafazakar seçmenimizin ağırlığı değişmedi, bu seçmen HDP'nin Kandil'le ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, bizim de seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk bu oldu. İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağız kanaatindeyim, benzer bir tepki göstereceği kanaatindeyim." dediğini aktardı.