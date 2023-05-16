Seçim sonucuyla hüsrana uğrayan İYİ Parti'den itiraf: Bizim vatandaş HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi

İYİ Parti’den Ankara Milletvekili seçilen Adnan Beker
Türkiye 14 Mayıs'ta yoğun bir katılımla sandık başına gitti.
Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attı.
HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında hezimete uğraması ise Yedili Masa içerisinde homurdanmalara neden olurken Seçimlerde İYİ Parti’den Ankara Milletvekili seçilen Adnan Beker'den HDP/Kandil ilişkisine dair itiraf geldi.
İYİ Parti'den HDP/Kandil itirafı
Gazeteci Deniz Gürel, İYİ Parti’den Ankara Milletvekili seçilen Adnan Beker ile arasında geçen diyalogu paylaştı.
Gürel, seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğini sorduğu Beker'in milliyetçi-muhafazakar seçmenin ağırlığının değişmediğini ve seçmenlerin bu durumu değerlendirerek HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmediğini söylediğini ifade etti.
"Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi"
Gürel, Beker'in değerlendirmesinde, "Bizim milliyetçi, muhafazakar seçmenimizin ağırlığı değişmedi, bu seçmen HDP'nin Kandil'le ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, bizim de seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk bu oldu. İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağız kanaatindeyim, benzer bir tepki göstereceği kanaatindeyim." dediğini aktardı.