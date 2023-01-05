Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçim tarihini öne çekebiliriz

"Diğer parti üye sayılarının hepsini üst üste koyun iki ile çarpın yetmedi 3 ile çarpın yine de bize yetişemiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Yargıtay'ın parti üye sayılarını açıklamasına değinen Erdoğan, 'Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik. Diğer partilerin üye sayılarını vereceğim. Bunların hepsini üst üste koyun, sonra ikiyle çarpın, yetmedi üçle çarpın yine de AK Parti'nin üye sayısına yetişemiyor. AK Parti'nin üye sayısı artık ilk 100 yılını devirmek üzere olduğumuz Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır.' diye konuştu.



