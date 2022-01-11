Gündem Seçim Yasası teklifi raftan iniyor Şubat sonrası Meclis gündemine getirilecek
POLİTİKA

Seçim Yasası teklifi raftan iniyor: Şubat sonrası Meclis gündemine getirilecek

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor. AK Parti kaynakları teklifin şubat sonrasında Meclis gündemine getirileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Seçim Yasası teklifi raftan iniyor: Şubat sonrası Meclis gündemine getirilecek
Foto/arşiv

Edinilen bilgiye göre, seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı.

AK Parti kaynakları erken seçim algısı oluşmaması için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi.

Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine "seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak" yanıtını verdi.

Ama muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin de değerlendirileceğinin altını çizdi.

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Önceden Wİ-Fİ şifresini bildikleri izbe mekanlardan mail göndermişler.

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