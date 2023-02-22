Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Seçimler 14 Mayıs’ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak

AK Partili kaynaklar, seçim tarihi olarak 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin üzerinde duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Mart’ta seçim kararı alması halinde 14 Mayıs’ta seçimlerin yapılması kesinleşecek. Aksi halde YSK takvimine göre tarihin 18 Haziran olacağını belirten kaynaklar, 14 Mayıs tarihinin ağır bastığı görüşünde. 28 Şubat’ta Meclis Genel Kurulu’nun EYT teklifiyle açılacağı öğrenildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu mesaisine 28 Şubat Salı günü başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu mesaisine 28 Şubat Salı günü başlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu mesaisine 28 Şubat Salı günü başlayacak. Meclis Genel Kurulu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi ile açılacak. Ayrıca TBMM’de 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması da planlanıyor. Komisyonda deprem felaketinde yaşanan yıkımın tüm yönlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanacak.

SEÇİMDE İBRE 14 MAYIS’TAN YANA

Öte yandan AK Parti’nin önünde seçim tarihi olarak 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin bulunduğunu ifade eden kaynaklar, “10 Mart’ta Cumhurbaşkanı’mız seçim tarihini açıklarsa 14 Mayıs’ta seçimler yapılacaktır. Açıklanmaması halinde YSK’nın takvimi açıktır ve seçimlerin 18 Haziran’dan sonraki bir tarihe ötelenmesi mümkün değildir. Görünen seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağıdır” diye konuştu.


#TBMM
#EYT
#Seçim
#YSK
13 dakika önce
default-profile-img
Seçimler 14 Mayıs’ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak
100 bin öğrenci nakledildi: Yeni okul yeni arkadaşlıklar
Okul her yerdir
Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Osmaniye ve Gaziantep'i ziyaret etti
Batı, cini şişeden çıkardı: Putin savaşın yıl dönümünde ABD’yi ve Batı'yı hedef aldı
Her türlü yardıma ihtiyaç var: Suriye'deki dram katlanarak büyüyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.