Seçimler 14 Mayıs’ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu mesaisine 28 Şubat Salı günü başlayacak. Meclis Genel Kurulu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi ile açılacak. Ayrıca TBMM’de 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması da planlanıyor. Komisyonda deprem felaketinde yaşanan yıkımın tüm yönlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanacak.