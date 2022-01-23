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POLİTİKA

Sedef Kabaş: Hakaret etme kastım yoktu

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş "Atasözü söyledim hakaret etmedim" diyerek kendisini savundu.

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Sedef Kabaş neden tutuklandı? Sedef Kabaş ne dedi?
Sedef Kabaş tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Sedef Kabaş'ın sözleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'aı hedef alarak "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." sözleri nedeniyle hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, dün akşam saatlerinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.

Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
OYNAT 00:20
Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kabaş'ın adliyeden çıkarılma anları kameralara yansıdı.

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'ATASÖZÜ SÖYLEDİM'

Gazeteci Sedef Kabaş Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" kendisini savundu.

Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
GÜNDEM
Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.



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