Şehidimiz Cambaz'ı andık: 15 Temmuz gecesi kahramanca meydana inip şehit olmuştu

15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin kurşunlarıyla şehit düşen Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz, şehadetinin 4. yılında dualarla anıldı. Çengelköy Şehitliği’ndeki törene Albayrak Holding İcra Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak ve Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat’ın yanısıra Yeni Şafak, TVNET ve Piri Medya yönetici ve çalışanları katıldı. Merhum Cambaz’ın kabri başındaki Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dualar edildi.

Albayrak Holding CEO’su Prof. Ömer Bolat, “Mustafa Cambaz çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızdı. Unutmuyoruz, hatıralarını yaşatıyoruz. Çalışma masası hala bıraktığı gibi duruyor. Büyük insandı, güzel insandı” dedi.

KAHRAMANCA MEYDANA İNDİ

Ömer Bolat

Albayrak Holding CEO’su Prof. Ömer Bolat, “Mustafa Cambaz sokağa çıkan diğer milyonlar gibi kahraman oldu şehedat şerbetini içti. Kendisi uzun yıllar Albayrak bünyesinde çalıştı. Çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızdı. Kahramanca meydanlara indi. Hain bir darbecinin kurşunlarıyla şehadete erdi. Vurulduğu haberini alınca çok üzüldüm. Sabah saatlerinde de şehadet haberi geldi” dedi

FOTOĞRAF 8 Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi", Cambaz'ın doğduğu yer olan Yunanistan Gümülcine'de açıldı. Cambaz'ın Türkiye'nin değişik bölgelerinde çektiği tarihi, estetik ve kültürel değer taşıyan eser ve mekanların fotoğraflarının yer aldığı sergi 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

HATIRASINI YAŞATIYORUZ

Mustafa Cambaz

Bolat şöyle devam etti: “O şehadetiyle Peygamber Efendimiz’e (SAV) komşu oldu. Allah bizlere de nasip eder inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Albayrak medya ailesine ve tüm sevenlerine de sabırlar diliyorum. Biz her yıl onun ve buradaki 8 şehidin ruhlarına Kur’an tilaveti düzenliyoruz. Unutmuyoruz hatıralarını yaşatıyoruz. Mustafa Cambaz’ın çalışma masası hala bıraktığı gibi duruyor. Büyük insandı. Güzel insandı Mustafa Cambaz.”