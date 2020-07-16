Şehidimiz Mustafa Cambaz mezarı başında dualarla anıldı
Şehidimiz Mustafa Cambaz mezarı başında dualarla anıldı
Şehidimiz Mustafa Cambaz anıldı FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında, cuntacı hainler tarafından Çengelköy'de vurularak şehit edilen Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz mezarı başında anıldı. Albayrak Holding İcra Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak, Albayrak Holding CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu ile Yeni Şafak gazetesi, TV Net, Piri Medya çalışanları katıldı.
15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği sırada hain askerlerin kurşunlarıyla şehit düşen Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz, mezarı başında anıldı.
Albayrak Holding İcra Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak, Albayrak Holding CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu ile Yeni Şafak gazetesi, TV Net, Piri Medya çalışanları katıldı.