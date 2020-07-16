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Gündem Şehidimiz Mustafa Cambaz mezarı başında dualarla anıldı
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Şehidimiz Mustafa Cambaz mezarı başında dualarla anıldı

Şehidimiz Mustafa Cambaz mezarı başında dualarla anıldı

Şehidimiz Mustafa Cambaz anıldı FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında, cuntacı hainler tarafından Çengelköy'de vurularak şehit edilen Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz mezarı başında anıldı. Albayrak Holding İcra Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak, Albayrak Holding CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu ile Yeni Şafak gazetesi, TV Net, Piri Medya çalışanları katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Mustafa Cambaz mezarı başında anılıyor.
Şehit Mustafa Cambaz mezarı başında anılıyor.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği sırada hain askerlerin kurşunlarıyla şehit düşen Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz, mezarı başında anıldı.

Şehit Mustafa Cambaz mezarı başında anılıyor.

Albayrak Holding İcra Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak, Albayrak Holding CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu ile Yeni Şafak gazetesi, TV Net, Piri Medya çalışanları katıldı.

Hayatını kaybettikten sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz
GÜNDEM
Hayatını kaybettikten sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambaz'ın evinde
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambaz'ın evinde

Millet için şehadet şerbeti içmek: Mustafa Cambaz'ın hikayesi
OYNAT 06:18
Millet için şehadet şerbeti içmek: Mustafa Cambaz'ın hikayesi
Yenişafak ailesinin kıymetli abisi ve emektarı Mustafa Cambaz, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı vatanını savunurken şehit oldu.
Yenişafak.com, Şehit Mustafa Cambaz'ın Çengelköy'deki evini ziyaret etti ve oğlu Alparslan Cambaz ile konuştu.

Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
FOTOĞRAF 8
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Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Title
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları memleketi Gümülcine'de
Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi", Cambaz'ın doğduğu yer olan Yunanistan Gümülcine'de açıldı. Cambaz'ın Türkiye'nin değişik bölgelerinde çektiği tarihi, estetik ve kültürel değer taşıyan eser ve mekanların fotoğraflarının yer aldığı sergi 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.


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