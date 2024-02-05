Şehirler ayağa kalkana kadar durmak yok

Gaziantep Şehir Hastanesi ve hastaneye ulaşım sağlayan bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirildi. Şehir Hastanesi’ndeki törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına, önceki gece Gaziantep’te düşen helikopterde şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan hastanenin 265'i yoğun bakım ve 30'u diyaliz olmak üzere toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ve 335 polikliniği, teşhis ve tedavi merkezleriyle hizmet vereceğini kaydetti.

RANDEVU SIKINTISI BİTECEK

Gaziantep'in bölgenin çekim merkezi olacağını ifade eden Erdoğan, “Bu hastanelerimizle bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz de ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkanlara sahip hastanemizde artık bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Bazı birimlerdeki donanım ve personel eksikleri tamamen giderilerek randevu ve hizmetler konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacak” diye konuştu.

YARALARI SARIYORUZ

6 Şubat depremlerinde 3 bin 903'ü Gaziantep'te olmak üzere hayatını kaybeden 53 binin üzerindeki kişiyi rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 şehrimizi vuran, 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Dün Hatay'da, bugün Gaziantep'te, salı günü Kahramanmaraş'ta, çarşamba günü Şanlıurfa'da, perşembe günü Adıyaman'da, cuma günü Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.”

14 bin konutun yapımı sürüyor

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni için İslahiye'ye gitmeyi planlayan Erdoğan, aşırı sis nedeniyle törene video konferansla bağlandı. Depremden sonra İslahiye'ye gelip yıkımı yerinde gördüklerini anlatan Erdoğan, diğer yerlerle birlikte İslahiye'nin de yeniden inşası için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Geçen yıl 31 Mart'ta Gaziantep-Kilis afet konutlarının temelini attıklarını, ardından Nurdağı'nda 22 Nisan'da inşası tamamlanan köy evlerini hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Erdoğan, seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine izin vermediklerini vurguladı. Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Erdoğan “Bugünkü törenimizle 10 bin 90'ı il ve ilçe merkezlerinde, 608'i kırsalda olmak üzere 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayıp peyderpey teslim edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Şahinbey Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, aynı anda 17 bin kişinin ibadet edebileceği Millet Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.

Minikler karşıladı

Havalimanında doktor önlüğü giyinmiş çocuklarca karşılanan Erdoğan, miniklere oyuncak hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, açılış töreninden sonra da Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.







