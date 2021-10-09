Gündem Şehit ailelerinden Başak Demirtaşın canlı yayına çıkarılmasına sert tepki Siz teröristsiniz
POLİTİKA

Şehit ailelerinden Başak Demirtaş'ın canlı yayına çıkarılmasına sert tepki: Siz teröristsiniz

PKK/YPG destekçileri tarafından iki polisin şehit edildiği ve 37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, kanlı olayların yıl dönümünde canlı yayına alınması şehit ve gazi ailelerinin tepkisine neden oldu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bunun bir terör propagandası olduğunu belirterek "Sizi asla ne Kürt ne Türk olarak kabul etmiyoruz. Siz teröristsiniz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Şehit ailelerinden Başak Demirtaşın canlı yayına çıkarılmasına sert tepki: Siz teröristsiniz
Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya - Başak Demirtaş

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Başak Demirtaş'ın Fox TV ekranlarına çıkarılmasının pişkinliğin ötesinde milleti incitmek olduğunu söyledi.

Gündüz, "6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP’nin talimatı ile terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit olurken, 37 kişi hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve 3 arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi. Bebek katili PKK terör örgütü yandaşlarının saldırıları bunlarla sınırlı kalmadı. Ayrıca çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu. Bu saldırıların devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı." dedi.

6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Başak Demirtaş'ı konuk eden FOX TV ve İsmail Küçükkaya'ya tepkiler çığ gibi
GÜNDEM
6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Başak Demirtaş'ı konuk eden FOX TV ve İsmail Küçükkaya'ya tepkiler çığ gibi

"SİZ TERÖRİSTSİNİZ"

Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "7 yıl önce eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Sokağa inin' çağrısı üzerine başlayan 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, Demirtaş'ın eşine televizyon ekranlarında 'O hiç pişman olmadı' dedirtmek pişkinliğin ötesinde bu milletin ruhunu incitmek, kasıtlı bir şekilde terör propagandası yapmaktır. Sizi asla ne Kürt ne Türk olarak kabul etmiyoruz. Siz teröristsiniz."

İHA

RTÜK Başak Demirtaş'ın sözleri nedeniyle Fox TV hakkında inceleme başlattı
HAYAT
RTÜK Başak Demirtaş'ın sözleri nedeniyle Fox TV hakkında inceleme başlattı

Başak Demirtaş sonrası FOX'a çıkan Destici'den İsmail Küçükkaya'ya: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?
OYNAT 03:50
Başak Demirtaş sonrası FOX'a çıkan Destici'den İsmail Küçükkaya'ya: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?
FOX TV'deki sabah programında İsmail Küçükkaya, 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demritaş'ın eşi Başak Demirtaş ile yayın yapınca sosyal medyadan büyük tepki çekmişti.

Eleştirilerin odağındaki Küçükkaya, dün de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi konuk etti.

Destici, Kobani olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak Küçükkaya'ya, haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan Demirtaş'ın azmettirmesiyle olayları yaşandığını söyledi.

HDP'nin çağrıları sonucu kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü'yü de hatırlatan Destici, 'Fakire fukaraya et dağıtırken sıkıştırılıyor. Bir eve sığınıyor. Evden ihbar ediliyor. Geliyorlar üçüncü kattan aşağı atıyorlar. Sonra üzerinden araçla geçerek ciğerlerini patlatarak öldürüyorlar. Bu, Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonucu oluyor.

Bazı çevreler tarafından şirin, masum, sanki haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan bir terör örgütü uzantısının azmettirmesiyle oluyor. Demirtaş'ı tutup da hayır evinden, hayır kuruluşundan mı aldılar götürdüler?'
Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Türkiye ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'da ortak tatbikat.
Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adanada gençlerle türkü söyledi

​Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu yurt meselesinde bir kez daha gördük.

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Sağlık Bakanı Koca illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.