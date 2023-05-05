Şehit ailesinden İYİ Parti'ye dava: Kandil'den emir alıyorsunuz

İYİ Parti'nin sosyal medyadan paylaştığı 'İhanetin Bedeli' adlı reklam filminde evlatlarının cenaze görüntülerinin kullanılmasına şehit ailesinden tepki geldi: "Kandil'den emir alan parti benim çocuğumu nasıl kullanır?"

İYİ Parti, sosyal medya hesaplarından 'İhanetin Bedeli' adlı bir reklam filmi yayınladı. Filmdeki cenaze görüntülerinden birinin de 15 Temmuz 2020'de terör örgütü PKK tarafından Siirt Pervari'de şehit edilen PÖH Muhammed Demir'e ait olduğu ortaya çıktı. Bunu gören şehit ailesi, Sivas Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak görüntülere erişim engeli talep etti. Sivas 2. Sulh Ceza Mahkemesi erişim yasağı koydu ancak film kaldırılmadı.

Şehit Annesi Dilber Demir, "Ben videoyu sosyal medyada görünce beynimden vurulmuşa döndüm ve acım tazelenmiş oldu" diyerek şunları kaydetti:

Altılı masa adını anmasın

"Benim çocuğumu bizden izin almadan reklam için İYİ Parti kullanmıştı. Bundan çok rahatsız oldum. Dava açtım. Bu da kabul oldu. İYİ Parti'den kaldırılmasını temenni ediyorum. Madem böyle duyarlı, geçen gün Sivas'a geldiğinde şehit ailelerini neden gelip ziyarette etmedi? Terörle aynı maksatta olan 6'lı Masa'da kullanılmasını istemiyorum. Ben bundan sonra teröristler yüzünden annelerin, babaların canlarının yanmasını istemiyorum. Siyasi propagandalarına bizi alet etmesinler."

Şehit babası İbrahim Demir de duruma tepki göstererek, "Teröristlerle işbirliği yapan bir partinin reklamlarında benim çocuğum nasıl kullanılır. Kandil'den ve teröristlerden emir alan bir parti, benim çocuğumu nasıl reklamında kullanır. Böyle bir şey olur mu?" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın adaylığı bizi çok yaraladı

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Bingöl'de şehit yakınına hakaret eden İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın adaylığının düşürülmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz o zaman da toplanıp bu kişinin partiden ihracını edilip milletvekilliğinin düşürülmesini Akşener'den talep etmiştik. Bu kişinin İYİ Parti gibi milliyetçi geçinen bir partinin içinde olması bize karşı yapılmış bir hakarettir."







