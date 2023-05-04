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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde baskın yaptıkları bir evde 3 Filistinliyi şehit etti.

09:57 . 4/05/2023 Perşembe
AA
Batı Şeria

Batı Şeria

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde baskın yaptıkları bir evde 3 Filistinliyi öldürdü.


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesinde bir eve düzenlediği baskının ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.


Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Eski Şehir'de bir evi kuşatma altına aldığını, patlama ve silah sesleri duyulduğunu aktardı.


Askerlerin geri çekilmesinin ardından sağlık ekiplerinin eve ulaştığı ifade edildi.


İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttı

İşgalci İsrail ordusu, yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.


Askerler, baskınları protesto eden Filistinlilere karşı plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi de kullanıyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde baskınlara tepki gösteren Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor.



#İsrail
#Filistin
#Batı Şeria
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