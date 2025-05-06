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Şehit Astsubay Nejdet Aydoğdu'nun küçük kızı Sevinç'e doğum günü sürprizi

Şehit Astsubay Nejdet Aydoğdu'nun küçük kızı Sevinç'e doğum günü sürprizi

23:216/05/2025, Salı
IHA
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Şehit Astsubay Nejdet Aydoğdu'nun küçük kızı Sevinç'e doğum günü sürprizi
Şehit Astsubay Nejdet Aydoğdu'nun küçük kızı Sevinç'e doğum günü sürprizi

Diyarbakır Bağlar ilçesinde 2014 yılında eşi Esra Aydoğdu ile birlikte pazarda alışveriş yaparken maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu'nun kızı Sevinç Aydoğdu'ya, Ordu'nun Ünye ilçesinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Şehit Astsubay Nejdet Aydoğdu'nun kızı Sevinç'i doğum gününde Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve ilçe protokolü yalnız bırakmadı. Şehit Nejdet Aydoğdu'nun kızı Sevinç'in 10'uncu yaşını kutlayan protokol, Sevinç'in mutluluğuna ortak olarak ona bilgisayar hediye etti.


Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı açıklamada, "Kahraman şehidimiz Nejdet Aydoğdu'nun evladı Sevinç kızımızın 10'ncu yaş gününü İlçe Kaymakamımız Ayhan Işık, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Yeliz Ürer Araz ve protokol ile birlikte kutladık. Kıymetli yavrumuza uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.




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