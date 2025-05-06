Cami bahçesinden Hristiyan cenazesi kalkacak: Bahar Aksu’nun ayin görüntüleri ortaya çıktı

Eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurulan Bahar Aksu, sokak ortasında canice katledildi. Aksu'nun kurtulmaya çalışırken attığı çığlıklar yürekleri dağladı. 7 Mayıs Çarşamba günü Edirne Eski Cami’de cenaze namazı kılınacak olan Bahar Aksu’nun, Hristiyan olduğu ve düzenli olarak gittiği kilisede ayinlere katıldığı öğrenildi. Söz konusu olay, Hristiyan bir vatandaşın cenaze töreninin neden camide yapıldığına dair soruları beraberinde getirirken Türkiye'deki misyonerlik faaliyetleri bir kez daha dikkat çekti.
İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında hunharca saldırıya uğradı. Genç kadını zorla araca bindirmeye çalışan cani, yanındaki üç kişiyle birlikte Bahar Aksu’yu kaçırmak istedi.
Direnen Aksu, çığlık atarak çevredekilerden yardım talep etti. Rüstem Elibol, kaçırma girişimi başarısız olunca, eski eşi Bahar Aksu’yu herkesin gözü önünde katletti.
Olay sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, cinayet anı hem bir vatandaşın cep telefonu kamerasına hem de bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Emniyet güçleri olayın ardından harekete geçerek, cinayet zanlısı dahil üç şüpheliyi gözaltına aldı.
Cenaze namazı kılınacak fakat...
İstanbul’da yaşayan Bahar Aksu’nun cenazesi ise Edirne’de toprağa verilecek. 7 Mayıs Çarşamba günü Edirne Eski Cami’de öğle namazına müteakip düzenlenecek olan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığına defnedilecek.
Bahar Aksu'nun Hristiyan olduğu ortaya çıktı
Öte yandan camide cenaze namazı kılınması planlanan Bahar Aksu’nun Hristiyan olduğu ve İstanbul Kağıthane’de bulunan Nehir Kilisesi’nde ayinlere katıldığı öğrenildi.
Aksu’nun cenazesinin camiden kalkacak olması, Hristiyan bir vatandaşın cenaze töreninin neden camide yapıldığına dair soruları da peşinde getirdi.
Misyonerlik faaliyetlerinin etkisinde mi kaldı?
Söz konusu olay, Türkiye’de artan misyonerlik faaliyetlerine ve ‘apartman kiliselerine’ dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl, ajanlık faaliyetleri sebebiyle Göç İdaresi Başkanlığınca Türkiye’ye girişleri kısıtlanan 9 Protestan misyonerden bir kısmının oturma izinleri iptal edilirken bir kısmı ise sınır dışı edilmişti.