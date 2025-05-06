Cami bahçesinden Hristiyan cenazesi kalkacak: Bahar Aksu’nun ayin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında hunharca saldırıya uğradı. Genç kadını zorla araca bindirmeye çalışan cani, yanındaki üç kişiyle birlikte Bahar Aksu’yu kaçırmak istedi.





Direnen Aksu, çığlık atarak çevredekilerden yardım talep etti. Rüstem Elibol, kaçırma girişimi başarısız olunca, eski eşi Bahar Aksu’yu herkesin gözü önünde katletti.

















Olay sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, cinayet anı hem bir vatandaşın cep telefonu kamerasına hem de bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.





Emniyet güçleri olayın ardından harekete geçerek, cinayet zanlısı dahil üç şüpheliyi gözaltına aldı.













- İstanbul Nehir Kilisesi'nde 'Baş pastör' olduğunu belirten Güçlü Corey Erman isimli kişi, Bahar Aksu'nun Nehir Kilisesi'nin bir üyesi ve öğrencisi olduğunu duyurdu.





Cenaze namazı kılınacak fakat...





İstanbul’da yaşayan Bahar Aksu’nun cenazesi ise Edirne’de toprağa verilecek. 7 Mayıs Çarşamba günü Edirne Eski Cami’de öğle namazına müteakip düzenlenecek olan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığına defnedilecek.





- Bahar Aksu'ya dair yayınlanan taziye mesajlarında Aksu'nun Hristiyan olduğu paylaşıldı.





Bahar Aksu'nun Hristiyan olduğu ortaya çıktı





Öte yandan camide cenaze namazı kılınması planlanan Bahar Aksu’nun Hristiyan olduğu ve İstanbul Kağıthane’de bulunan Nehir Kilisesi’nde ayinlere katıldığı öğrenildi.





Aksu’nun cenazesinin camiden kalkacak olması, Hristiyan bir vatandaşın cenaze töreninin neden camide yapıldığına dair soruları da peşinde getirdi.





- Bahar Aksu'ya dair yayınlanan taziye mesajlarında Aksu'nun Hristiyan olduğu paylaşıldı.





- Bahar Aksu'ya dair yayınlanan taziye mesajlarında Aksu'nun Hristiyan olduğu paylaşıldı.









Misyonerlik faaliyetlerinin etkisinde mi kaldı?





Söz konusu olay, Türkiye’de artan misyonerlik faaliyetlerine ve ‘apartman kiliselerine’ dikkat çekti.





Geçtiğimiz yıl, ajanlık faaliyetleri sebebiyle Göç İdaresi Başkanlığınca Türkiye’ye girişleri kısıtlanan 9 Protestan misyonerden bir kısmının oturma izinleri iptal edilirken bir kısmı ise sınır dışı edilmişti.













- Bahar Aksu'ya dair yayınlanan taziye mesajlarında Aksu'nun Hristiyan olduğu paylaşıldı.

- Bahar Aksu'ya dair yayınlanan taziye mesajlarında Aksu'nun Hristiyan olduğu paylaşıldı.