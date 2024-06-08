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Misyonerlerin deport edilmesi hak ihlali değil

Ajanlık faaliyetleri sebebiyle Göç İdaresi Başkanlığı'nca Türkiye’ye girişleri kısıtlanan 9 Protestan misyonerden bir kısmının oturma izinleri iptal edilirken bir kısmı ise sınır dışı edildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:25 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ajanlık iddiasıyla yargılanan sanıklardan tatil için yurt dışına çıkanların ise vize başvuruları reddedilerek Türkiye'ye girişi engellendi. Anayasa Mahkemesi (AYM), “milli güvenlik tehdidi” gerekçesiyle N-82 kodu verilen misyonerlerin oturma izinlerinin iptal edilerek sınır dışı edilmesi ve vize taleplerinin reddedilmesi nedeniyle din özgürlüğünün ihlal edilmesi iddiasını açıkça dayanaktan yoksun buldu.


KAMU DÜZENİNE SAKINCALI

Başvurucuların misyonerlik faaliyetleri bakımından haklarının ihlal edildiğine dair şerh düşülen kararda ilk derece mahkemesi ve istinaf kararlarıyla benzer bir tutum benimsendiği görüldü. Kararda, MİT Başkanlığı'nın yazıları uyarınca sanıkların, “kamu düzeni ve güvenliği yönünden sakıncalı olduklarının belirlendiğini ve bazılarının millî güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu” belirtilerek, oturma izinlerinin iptal edilmesi hukuka uygun bulundu.


İSİMLERİ AFİŞE EDİLDİ

Ajanlık faaliyetleri deşifre olan sanıkların, Avustralya vatandaşı Benjamin Charles McLure, Nathan James Bradtke, Almanya vatandaşı Helmut Frank, Michael Robert Feulner ve ABD vatandaşı Amanda Jolyn Krause, Matthew Wern Black, Benjamin Tyler Wood, Rodbert Andrew Hoard, Jeremy Lauren Lambert olduğu öğrenildi. Krause, Lambert ve Feulner’ın hala Türkiye’de oldukları bildirildi. Edinilen bilgilere göre, sanıkların karar sonrası Türkiye’ye girişlerinin özel izne tabi olduğu, uzun ve kısa süreli ikametlerinin reddedildiği aktarıldı.


#Misyoner
#hak ihlali
#deport
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