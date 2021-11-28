Şehit babaya asker selâmı

Kilis’teki hudut birliğinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29) memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün yasadışı yollardan Suriye’ye geçmeye çalışan grubun açtığı ateş sonucu şehit olan asker için 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi.
Şehidin naaşı daha sonra Kaplan Kardeşler Camii’ne getirildi. 2 çocuk babası şehidin eşi Derya Dinç güçlükle ayakta durabilirken, kızı Ecemsu ise babasını asker selamıyla uğurladı.
Şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi Zafer Dinç, kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit asker Yeşilkent Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.