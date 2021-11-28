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GAZİANTEP

Şehit babaya asker selâmı

Suriye’ye geçmeye çalışan grubun Kilis’te şehit ettiği 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası şehidin eşi Derya Dinç’in güçlükle ayakta durabildiği gözlenirken, kızı Ecemsu, babasını asker selamıyla uğurladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit babaya asker selâmı
Şehidin kızı Ecemsu ise babasını asker selamıyla uğurladı.

Kilis’teki hudut birliğinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29) memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün yasadışı yollardan Suriye’ye geçmeye çalışan grubun açtığı ateş sonucu şehit olan asker için 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Uzman Çavuş Savaş Dinç
Uzman Çavuş Savaş Dinç

Şehidin naaşı daha sonra Kaplan Kardeşler Camii’ne getirildi. 2 çocuk babası şehidin eşi Derya Dinç güçlükle ayakta durabilirken, kızı Ecemsu ise babasını asker selamıyla uğurladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29) memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29) memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi Zafer Dinç, kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit asker Yeşilkent Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

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