Şehit Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e zehir zemberek sözler: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız

İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiğinin ve katil Semo'nun akrabalarının düğününe katıldığının ortaya çıkması infial yaratmıştı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu oğlunun katiline burs veren birinin milletvekili adayı yapılmasına adeta isyan etti. Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığının organize ettiği iftar programına şeref konu olarak davet edilen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, İP’den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiğinin ve katil Semo'nun akrabalarının düğününe katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Akşener ayağını denk alsın'

İftara katılmadan önce Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun kabrini ziyaret ettiğini belirten acılı baba Fuat Mahir Çakıroğlu, “Fırat’ın katiline, benim oğlumu katleden insana İP İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti’ye sesleniyorum. Meral Hanım’a sesleniyorum. Ayağını denk alsın! Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK’lı, HDP’li bir şahıstan (vekillik için) acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın!” diye konuştu.









'Atatürk’le, ülkücülükle, milliyetçilikle iş kalmamıştır'

Konuşma yaparken son derece duygulandığı gözlenen Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’na da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı; “Kabre birlikte koyduk be Fırat’ı. Nasıl insansınız siz, nasıl kabul ediyorsunuz bu insanları? Milliyetçiyiz, ülkücüyüz diye geçiniyorsunuz. Buradan İyi Parti’nin içindeki evlatlarıma sesleniyorum. Buna karşı çıkacaklar, biliyorum. Bunların Atatürk’le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır! CHP de buna dâhildir.”

PKK’lı Nurullah Semo’nun kimliğini bilmediğini savundu

Meral Akşener, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden PKK'lı terörist Nurullah Semo'ya, burs verdiğini kabul eden İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz önceki gün verdiği iftara katılmıştı. İzsiz, programda yaptığı konuşmada PKK’lı Nurullah Semo’nun kimliğini bilmediğini savunarak, birçok kişiye burs verdiğini ve vermeye de devam edeceğini şeklindeki sözlerini Meral Akşener de alkışlamıştı. Salonda Türk Bayrağının ve Atatürk posterinin olmadığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan Meral Akşener, Seyithan İzsiz’e iftira atıldığını öne sürerek, İzsiz’in şehit yakınlarına da burs verdiğini ifade etti.









İzsiz iddiaları reddetmedi

İP, İstanbul milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiğini ve Semo'nun bir akrabasının düğününe katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. İzsiz, açıklamasında, PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiği iddialarını ise yalanlamazken Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehit edilmesi olayı ile ilgili kullandığı “Karşıt Görüş” ifadesi de büyük tepki çekmişti.

Akşener'e Bolu'da tepki

Perşembe günü Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştiren Meral Akşener, Fırat Yılmaz Çakıroğlu tepkisiyle karşılaştı. Akşener’i taşıyan otobüsün geçtiği bir köprüye asılan pankartta; "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın? İP MÜDİRESİ SANA YAZIKLAR OLSUN" ifadeleri yer aldı.

Üç milyon dolar rüşvet iddiası

İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiği ve Semo'nun akrabalarının düğününe katıldığı iddialarını gündeme getiren Orhun Haber isimli sosyal medya haber sitesi, Seyithan İzsiz'in milletvekili olmak için Meral Akşener'e 3 milyon dolar verdiğini ileri sürmüştü. Söz konusu iddialarla ilgili ne Akşener'den ne de İP'ten bir açıklama geldi.

Ne olmuştu?

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olduğu dönemde PKK'lılar tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalmış ve saldırı sonrasında hayatını kaybederek şehit düşmüştü.