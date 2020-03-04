Şehit cenazesinde fotoğraf çekme şovu yapan İyi Partili Aylin Cesur'a skandal savunma: Neresi yanlış

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, pazar günü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Danışmaları o anları fotoğrafladı
Şehit Yüzbaşı Şahin’in cenaze namazı esnasında İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, beyaz küt mantosuyla cemaatin önüne geçerek tek başına namaz kılıyormuş gibi poz verdi, ardından ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti. Bu anları da kendi danışmanı tarafından kaydedildi.
Kendi parti vekili arkasında durdu
- Aylin Cesur'un cenazede sergilediği tavır ve giyim tarzı büyük tepki topladı. Yaşanan bu olayın ardından uzun süredir sessizliğini koruyan Cesur'a kendi partisinin vekili sahip çıktı. İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Isparta Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim beyaz ve şık giyinmiş! Dinen hükmü biliyor musunuz? Bu saldırıyı doğru ve adil bulmuyorum. Kenarda durması için mi milletvekili yapmıştınız?" sözleriyle eleştirenlere tepki gösterdi.