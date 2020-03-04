Şehit cenazesinde fotoğraf çekme şovu yapan İyi Partili Aylin Cesur'a skandal savunma: Neresi yanlış

İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi

İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.