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POLİTİKA

Şehit eşine büyük saygısızlık: 'Bize mi şehit oldu deyip' kovdular

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan şehit eşi Hatice Batırır, gördüğü baskıyı Başkan Karalar'a anlatmak istedi. Randevu bile verilmeyen Batırır önce izne çıkarıldı, sonra kovuldu.

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Haber Merkezi Diğer
Şehit eşine büyük saygısızlık: Bize mi şehit oldu deyip kovdular
Şehit eşi Hatice Batırır

Şehit eşi Hatice Batırır (46), 13 yıl önce eşi Bilal Batırır'ın teröristlerce şehit edilmesi sonrasında devletin sağladığı hakla Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapmaya başladı. Ancak CHP'li yönetimle birlikte sorunlar yaşamaya başladı.

MOBBİNGE MARUZ KALDI

"Eşin bize mi şehit oldu", "Senin ne ayrıcalığın var ki sabit hatta çalışıyorsun" gibi baskılara maruz kalan Batırır, çalıştığı otobüs işletmesinde de mobbinge maruz kalmaya başladı. "Disiplinsiz davrandığı" ve "amirlerine karşı geldiği" gerekçesiyle yevmiye kesme cezaları alan Batırır, gördüğü baskıları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a iletmek istedi.

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'EŞİM BU VATAN İÇİN CANINIVERDİ'

Ahaber'in aktardığına göre; Randevu alamayan Batırır, sesini duyurmak için röportaj verince fırsat kollayan yönetim ise şehit eşi için düğmeye bastı. Önce kınama cezası verilen Batırır ardından yıllık izine çıkarılıp, izindeyken işten çıkarıldı. yıllık izindeyken mesai arkadaşlarının kendisini arayıp çizelgede isminin olmadığını öğrendiğini anlatan Batırır, "Hemen baş şoförü aradım. Bana 5 dakika sonra döndü ve işten çıkarıldığımı söyledi. Böyle bir çıkış olur mu? İnsan ya telefon açar ya da çağırıp anlatır. Şehit eşine böyle mi sahip çıkıyorlar"

  • "Benim eşim bu vatan için canını verdi. Hayatıyla bedel ödedi. Şehitlerimiz bu vatan için canlarından, ailelerinden vazgeçiyorlar. Kendini vatana adamış başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteklerini bekliyorum" diye konuştu.
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