Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi

Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi

15:5115/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece Kuba Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da katıldı.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde dün gerçekleştirilen törenin ardından İstanbul'a getirilen şehidin cenazesi, Büyükçekmece'deki evine götürüldü.

Helallik alınması sonrasında cenaze, tekbirler eşliğinde öğle vakti Büyükçekmece Kuba Camisi'ne getirildi.

Caminin avlusunda şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.

Şehidin eşi Burcu ve oğlu Doruk Korkmaz, tabutun başına gelerek şehitle vedalaştı.

İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel'in tezkiye konuşmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile şehidin silah arkadaşları, çok sayıda askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından cenaze, defnedilmek üzere Büyükçekmece Eski Mezarlığı'na götürüldü.



#Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağı
#Cenaze töreni
#Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
#şehit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?