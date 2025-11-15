Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi

Caminin avlusunda şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.

Şehidin eşi Burcu ve oğlu Doruk Korkmaz, tabutun başına gelerek şehitle vedalaştı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile şehidin silah arkadaşları, çok sayıda askeri personel ile vatandaşlar katıldı.