Şehitlerimize veda: Yüreğimize gömdük

Türkiye şehitlerini uğurladı. 11 Kasım’da TSK’ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesiyle şehit olan 20 vatan evladı için ilk tören Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, TSK Komuta Kademesi Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı. 19 şehit buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz bugün son yolcuğuna uğurlanacak.





GURBET KUŞUM UÇTU GİTTİ

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca (27) Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cami bahçesinde oğlunun resmine sarılan anne Karaca, “Hikayeni yazamadım annem. Yarım koydular bizi. Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti. Ben doyamadım evladıma, kara toprak nasıl doyacak?' diyerek ağladı.





EŞİNİN TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan (27), Eskişehir'de toprağa verildi. Mercan'ın babası Halil İbrahim, annesi Ayşe, kız kardeşleri Ayfer, Cennet ve Ruhan, şehidin eşi Esra Mercan ile yakınları, cenaze namazı öncesi tabutun başına geldi. Esra Mercan, 1 yıl önce dünyaevine girdiği eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı. Şehidin annesi Ayşe Mercan da uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.





BAŞINI DİK TUT BABAN KAHRAMAN

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan (40), memleketi Amasya'da defnedildi. Cenaze töreninde şehidin annesi Dilşat ve babası Ümit Kaplan gözyaşı dökerken, eşi Hülya Kaplan da oğlu Poyraz (11) ve kızı Cemre Kaplan'a (8) sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Kaplan oğluna başını dik tutmasını söyleyerek, “Dik tut oğlum başını, dik tut yavrum. Senin baban kahraman” diyerek ağıt yaktı.





‘ANNE BEN DE ŞEHİT OLABİLİR MİYİM’ DERDİ

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin cenazeleri, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Şehit Cem Dolapci’nin gözü yaşlı annesi Asuman Dolapci, “'Anne ben de şehit olabilir miyim, Allah bana da nasip eder mi' dedi hep; 'Belki eder belki etmez annem' derdim" dedi. Şehit Dolapci ve İnce’nin cenazeleri Cebeci Şehitliği’nde, şehit Kandemir’in cenazesi ise Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.





KAYSERİ ŞEHİDİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'i (38), binlerce Kayserili son yolculuğuna uğurladı. İlgen’in annesi ve babası da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 3 çocuk babası şehidin askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.





BABALARINA SON KEZ BAKTILAR

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi. Şehit Karakuş için Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Sinem ile oğulları Eymen ve Çınar Karakuş burada gözyaşları döktü.





ŞEHİT İBBİĞİ'Yİ BİNLER UĞURLADI

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin, memleketi Çorum'da gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze töreninde baba Rüştü İbbiği ve annesi Gül İbbiği güçlükle ayakta durabildi. Şehit İbbiği, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Çorum Şehitler Kabristanı’nda toprağa verildi.





ÇOK YAKIŞTI SANA ŞEHİTLİK

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan (39), Niğde'de defnedildi. Evli ve 2 çocuk babası şehidin naaşı cenaze töreni için Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Şehidin eşi Tuğba Özkan, burada tabuta sarılarak, "Çok yakıştı sana şehitlik, sen öyle bir adamdın ki çok yakıştı sana şehitlik" diyerek gözyaşı döktü.





KARABÜK ŞEHİDİNE AĞLADI

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Karabük'te toprağa verildi. Şirinevler Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camii'ne götürüldü. Şehit Özcan'ın cenazesi, 5000 Evler Şehitliği'nde defnedildi.





EŞİNİN FOTOĞRAFINI BİR AN BİLE BIRAKMADI

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın naaşı memleketi Bursa’ya getirildi. Mahallede toplanan yüzlerce kişi, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Şehit Yağız, Çatalsöğüt Demirciler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.





BURSA'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) memleketi Bursa’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Baba Ahmet Uslu ve anne Fatma Uslu ile eşi Göknur Uslu taziyeleri kabul etti. Şehit binbaşının eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenilirken, askerler genç kadını teselli ettiler. Namazın ardından şehit binbaşının cenazesi top arabasına konularak Yenişehir Şehitliği’nde dualar eşliğinde toprağa verildi.





ABİSİNİN ŞEHADETİNİ RÜYASINDA GÖRDÜ

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya'da toprağa verildi. Şehidin babası İbrahim ile annesi Fadimeana Kuyucu ve yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı. Fatmanur Kuyucu, şehit eşinin kamuflajıyla tören alanına gelerek tabutuna sarılıp “Şehidim” diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan Şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine “Keşke olsa öyle bir şey ama nerede” diye karşılık verdiği görüldü.





KARDEŞİ SON KEZ SARILDI

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi (31), Bilecik'te toprağa verildi. Şehidi uğurlamak için alana gelen binlerce kişi, meydanda yoğunluk oluşturdu. Ongan'ın babası Ali, annesi Hatice ile ağabeyinin kamuflajını giymiş kız kardeşi Ayşe, cenaze namazı öncesi tabutun başına geldi. Şehit Ongan'ın cenazesi, Cumhuriyet Meydanı'nın yanındaki Osmangazi Camisi'nde kılınan namazdan sonra Bilecik Şehitliği'ne defnedildi.





AĞABEYİNE SELAM DURDU

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32), memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Altıok'un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ovabaşı Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Türk bayrağına sarılı naaşın başından ayrılmadı. Şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli ise kardeşini asker selamıyla uğurladı.





GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Muğla’nın Milas ilçesinde binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Osman Kuran, annesi Huriye Kuran, eşi Gülşah Kuran, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas ile yakınları gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti. Şehidin kardeşleri ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı ve duaların ardından şehidin naaşı Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.





GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın (40) Balıkesir'de defnedildi. Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Şehidin Adem Kutay (10), Zeynep (2) ile 3 aylık Kağan isminde 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Ailesi, Sayın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin oğlu Adem Kutay, annesi Kezban ile eşi Zeliha Sayın, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Başçeşme Şehitliği'nde toprağa verildi.





EŞİ VE OĞLU ÜNİFORMASINI GİYDİ

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39), memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehit Aykut için Kırkkepenekli Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Duygu Aykut, cenazeye oğlu Poyraz ile birlikte eşinin parkasını giyerek katıldı. Anne ile oğlu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşları döktü. Tabuta sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi Zülbiye Aykut, yakınları tarafından teselli edildi.





FEDAKAR VE CESUR BİR İNSANDI

Hırvatistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesinin yaşadığı Avcılar'daki eve taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehidin kardeşi Tolga Bahar, ağabeyinin vatansever, fedakar ve cesur bir insan olduğunu anlattı. Bahar, şöyle konuştu: "En son iki gün önce görüştüm. Hafta sonu bize davet etmiştim. O da 'Bu görev cumartesiye uzamazsa gelirim, belki uzar' demişti."



