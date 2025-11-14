Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle son mesajları yürek yaktı: 'Sen şehit olmuşsun'

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehidimiz Ahmet Yasir Kuyucu'nun kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başkentte tören düzenlendi.Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.
Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.
Son konuşması ortaya çıktı
Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun kazadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı.