Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa’ya getirildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın cenazeleri, uçakla memleketleri Bursa’ya getirildi. Cenazeleri taşıyan uçak, yoğun sis nedeniyle Yenişehir Havalimanı’na inemedi. 1 saat havada tur atan ve pisti pas geçen uçak, Balıkesir Havalimanı’na iniş yaptı. Burada Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın’ın cenazesini bırakan uçak, daha sonra Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'na geldi.