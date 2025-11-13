



Şehit babası: Oğlum annesine 'Ben şehit olacağım' demişti





Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi. Oğullarının şahadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





'BABA DÖNÜYORUM'

Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı. 1 çocuk babası şehit İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu, babasının da "Evet ektim" dedi öğrenildi.





LÜLEBURGAZ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın (27) Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşayan ailesine ise şahadet haberi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Kaymakam Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından verildi. Acı haberi alan anne Nurdan ile baba Nedim Karaca büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne de taziye çadırı kuruldu.



