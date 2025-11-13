Yeni Şafak
Şehit babası: Oğlum annesine 'Ben şehit olacağım' demişti

Şehit babası: Oğlum annesine 'Ben şehit olacağım' demişti

08:41 13/11/2025, Perşembe
Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi taziyeleri kabul etti.
Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi taziyeleri kabul etti.

Lüleburgaz'da taziyeleri kabul eden şehit Berkay Karaca'nın babası Nedim Karaca, oğluyla son konuşmasını anlattı. Karaca, "Oğlum annesine 'Ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin' demiş. Vatan sağ olsun" dedi.


Şehit babası: Oğlum annesine 'Ben şehit olacağım' demişti
Hayat / Aktüel
13 Kasım, Perşembe

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi. Oğullarının şahadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


'BABA DÖNÜYORUM'

Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı. 1 çocuk babası şehit İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu, babasının da "Evet ektim" dedi öğrenildi.


LÜLEBURGAZ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın (27) Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşayan ailesine ise şahadet haberi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Kaymakam Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından verildi. Acı haberi alan anne Nurdan ile baba Nedim Karaca büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne de taziye çadırı kuruldu.


Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Turan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi yalnız bırakmıyoruz, hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Söz konusu vatan, sizlerle gurur duyuyor bu vatan. Allah bana da bu vatan için şehit olmayı nasip etsin" dedi.

