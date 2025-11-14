Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bir acı haber de Hırvatistan’dan

Bir acı haber de Hırvatistan’dan

04:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Pilot Hasan Bahar'ın, 29 Ağustos'ta Muğla'daki yangında düşen uçaktan da yaralı kurtulduğu öğrenildi.
Pilot Hasan Bahar'ın, 29 Ağustos'ta Muğla'daki yangında düşen uçaktan da yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Türkiye 20 askerinin yasını tutarken, Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da kaza kırıma uğradı. Kalkıştan 47 dakika sonra irtibat kesilen uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

Türkiye Gürcistan’da düşen uçakta şehit verdiği 20 askerinin yasını tutarken, bir acı haber de Hırvatistan’dan geldi. Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı Senj kenti yakınlarında düştü; Pilot Hasan Bahar şehit oldu. OGM’ye ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağı, planlı bakım için Çarşamba sabahı Çanakkale’den Zagreb'e gitti. İki uçak hava koşulları sebebiyle geceyi Rejika Havaalanı'nda geçirdi. Uçaklar dün 17:38'de Zagreb Havaalanı için kalkış yaptı ancak hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçtiler. Bir uçak Rejika Havaalanı'na indi, diğer uçakla saat 18:25'te telsiz irtibatı kesildi. Uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Pilot Hasan Bahar'ın, 29 Ağustos'ta Muğla'daki yangında düşen uçaktan da yaralı kurtulduğu öğrenildi.


#Hırvatistan
#uçak
#şehit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saati 14 Kasım 2025: Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet namaz vakitlerini açıkladı