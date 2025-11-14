Türkiye Gürcistan’da düşen uçakta şehit verdiği 20 askerinin yasını tutarken, bir acı haber de Hırvatistan’dan geldi. Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı Senj kenti yakınlarında düştü; Pilot Hasan Bahar şehit oldu. OGM’ye ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağı, planlı bakım için Çarşamba sabahı Çanakkale’den Zagreb'e gitti. İki uçak hava koşulları sebebiyle geceyi Rejika Havaalanı'nda geçirdi. Uçaklar dün 17:38'de Zagreb Havaalanı için kalkış yaptı ancak hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçtiler. Bir uçak Rejika Havaalanı'na indi, diğer uçakla saat 18:25'te telsiz irtibatı kesildi. Uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Pilot Hasan Bahar'ın, 29 Ağustos'ta Muğla'daki yangında düşen uçaktan da yaralı kurtulduğu öğrenildi.