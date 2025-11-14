Türkiye 20 askerinin yasını tutarken, Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da kaza kırıma uğradı. Kalkıştan 47 dakika sonra irtibat kesilen uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.
Türkiye Gürcistan’da düşen uçakta şehit verdiği 20 askerinin yasını tutarken, bir acı haber de Hırvatistan’dan geldi. Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı Senj kenti yakınlarında düştü; Pilot Hasan Bahar şehit oldu. OGM’ye ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağı, planlı bakım için Çarşamba sabahı Çanakkale’den Zagreb'e gitti. İki uçak hava koşulları sebebiyle geceyi Rejika Havaalanı'nda geçirdi. Uçaklar dün 17:38'de Zagreb Havaalanı için kalkış yaptı ancak hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçtiler. Bir uçak Rejika Havaalanı'na indi, diğer uçakla saat 18:25'te telsiz irtibatı kesildi. Uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Pilot Hasan Bahar'ın, 29 Ağustos'ta Muğla'daki yangında düşen uçaktan da yaralı kurtulduğu öğrenildi.