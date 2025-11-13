Yeni Şafak
Gürcistan'da şehit olan 20 askerin naaşı Türkiye'de

20:2413/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Şehitlerin naaşını taşıyan TSK'ya ait A400M tipi askeri uçak 19.30 sularında Türkiye'ye gelmek üzere Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmıştı.
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 'Koca Yusuf' lakabıyla bilinen A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Şehitlerin naaşlarının Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.

Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşını taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı.

Azerbaycan’dan Ankara’ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit olmuştu.

Arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerin naaşları Türkiye’ye getirilmek üzere bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M uçağı ile Gürcistan’dan havalandı.

20 şehidin naaşlarını taşıyan uçak Ankara’da bulunan Mürted Havalimanı’na iniş yaptı.

Şehitlerin naaşlarının Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor.



