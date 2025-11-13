Yeni Şafak
Gürcistan'da düşen askeri uçakta son şehidimizin naaşına ulaşıldı

10:57 13/11/2025, Perşembe
13/11/2025, Perşembe
Yüreğimiz yandı! MSB açıkladı: Düşen uçakta son askerimizin naaşına da ulaşıldı.
Türkiye, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerinin yasını tutuyor. Gürcistan-Azerbaycan sınırında yaşanan kazanın ardından bölgede günlerdir süren yoğun arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Gelen son bilgiye göre, son şehidimizin naaşına da ulaşıldı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolmuştu. Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi sınırları içinde dağlık alana düştüğü tespit edilen uçağın enkazında yapılan çalışmalarda, tüm şehitlerimizin naaşlarına ulaşılmış oldu.

Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğu duyurulmuştu. MSB ayrıca, kazanın nedenini ortaya çıkaracak kara kutunun (Flight Recorder) bulunduğunu ve incelenmek üzere Türkiye’ye getirildiğini bildirdi. Kara kutunun, uçağın kule, kabin ve diğer hava araçlarıyla yaptığı son temasları ve uçuş verilerini içerdiği belirtildi.


ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYU SÜRDÜ

Kazanın yaşandığı Kakheti bölgesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 uçağının enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları, ikinci gün sabahına kadar aralıksız sürdü. Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerle ordu birliklerinin de aktif olarak katıldığı çalışmalar, Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani tarafından yerinde takip edildi.


Gece saatlerinde bölgede çok sayıda askeri araç, ambulans ve helikopterin dönüş yaptığı görülürken, çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.


27.DAKİKADA NE OLDU?


Enkaz parçaları Kayseri’ye götürülecekKazanın nedenine ilişkin ön rapor çalışmaları sürerken, enkazdan toplanan parçaların Kayseri’deki askeri üsse götürülerek detaylı incelemeye tabi tutulacağı öğrenildi.


Yetkililer, kara kutunun çözümlenmesiyle birlikte uçağın neden sinyal vermeden radardan kaybolduğuna dair soruların da netlik kazanacağını belirtiyor.




