Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı

07:4814/11/2025, Cuma
AA
Ankara - Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Adli Tıp Kurumu'ndan tören alanına götürüldü.
Ankara - Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Adli Tıp Kurumu’ndan tören alanına götürüldü.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

