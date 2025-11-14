Dış müdahale ihtimali sıfıra yakın

Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüş, 20 askerimiz şehit olmuştu. Kazanın ardından uçağın düşürüldüğü iddiaları dolaşıma sokuldu. Edinilen bilgilere göre kargo uçağının vurulma ve dışardan müdahale ile düşürülme ihtimalinin sıfıra yakın olduğu öğrenildi.





DETAYLI İNCELENECEK

Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayın meydana geliş sebebinin, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağı vurgulanan açıklamada, “Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir” denildi.





UÇAKTA MÜHİMMAT YOKTU

Uçağın düşmesi sonrasında kamuoyunda ortaya atılan bazı iddialara cevap veren bakanlık, uçakta herhangi bir mühimmat bulunmadığını, yalnızca personel ve uçak bakım malzemesi olduğunu açıkladı.





HELİKOPTER GÜRCİSTAN’A AİT

Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiğine dair iddialara açıklık getiren Bakanlık, helikopterin uçak düştükten sonra bölgeye giden ve uçakla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopter olduğunu bildirdi.





DÜZENLİ BAKIM YAPILIYORDU

Uçakların eski olduğu yönünde kamuoyunda çıkan iddialara cevap veren MSB, “Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

MSB, 11 Kasım'da meydana gelen uçak kazasının ardından, Gürcistan ve Azerbaycan yetkilileriyle koordineli olarak başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, henüz resmi bir açıklama yapılmadan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen şehitlerin kimlik bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin, “Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmî açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şehit ailelerinin acısını bile umursamadan şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına giren bu tür sosyal medya arsızlarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu da maalesef bir gerçektir” ifadelerini kullandı.





Saat saat olay günü

Açıklamada, olayın öncesine ve sonrasına ilişkin olarak zaman çizelgesine göre bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “11 Kasım'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, saat 09.02'de Kayseri'den Azerbaycan'ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalanmış, saat 11.06'da Gence'ye emniyetli şekilde iniş yapmıştır. Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da uçuş yapan F-16'larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15'te 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalkmıştır. Kalkış sonrası saat 13.50'de Tiflis Hava Trafik Kontrol Merkeziyle son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamamıştır. Saat 14.34'te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis'in güneyinde Azerbaycan- Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02'de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00'de emniyete alınmıştır. Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz, düşen uçağımızın enkazında arama kurtarma faaliyetine hızlı reaksiyon göstererek tüm imkanlarını seferber eden Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30'da başlamıştır. Yapılan incelemede uçakta bulunan 20 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu anlaşılmıştır.”





1000'den fazla kişi katıldı

C130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında 1000'den fazla kişinin yer aldığı bildirildi. Olay yerinde Adli Tıp uzmanlarının ve soruşturma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, “Soruşturma için önemli olan tüm teknik ekipman ve uçağa ait parçalar bulundu ve inceleniyor. Gürcistan ve Türkiye tarafından arama kurtarma çalışmalarında 1000'den fazla kişi yer aldı” ifadelerini kullandı.





Karakutu Ankara’da inceleniyor

Düşen uçağın karakutusuna dair bilgi veren bakanlık, “Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır” açıklamasında bulundu.





C-130’ların uçuşu tedbiren durduruldu

Envanterde bulunan diğer C-130 uçaklarına dair bilgi veren Bakanlık, "Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp, kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır" ifadelerini kullandı.





Hizmet dışı değil ihtiyaç fazlası

Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan bakanlık, “Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir” açıklamasında bulundu.





Şehitlerimiz vatan toprağında

Son şehit cenazesine de dün ulaşılmasının ardından kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşı Türkiye’ye getirildi. 20 şehit askerin cenazesi, dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi. TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağının enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından "A400M" askeri kargo uçağına nakledildi. Tiflis'ten havalanan uçak, Ankara Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptıktan sonra şehitlerin naaşları cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.





ASKER SELAMIYLA KARŞILANDILAR

Adli Tıp önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Şehitlerin naaşını taşıyan cenaze araçları kuruma giriş yaparken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. Bazı polislerin ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.





YUNANİSTAN’DAN ALÇAK PAYLAŞIM

Türkiye, kahramanlarını şehit vermenin hüznünü yaşarken Yunanistan skandal bir tutum sergiledi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 uçağının düşmesi ile 20 askerin şehit olmasının ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin resmi sosyal medya hesabı, C130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı “Günün Fotoğrafı” notuyla yayınladı. Paylaşımın altına çok sayıda Türk kullanıcı tepki gösterdi. Tepki çeken skandal paylaşım silindi, başsağlığı mektubu yayınlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, yaptığı paylaşımda "Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz" dedi.



