Yunan Hava Kuvvetlerinden alçak paylaşım: 20 şehit verdiğimiz C-130'ları paylaşıp 'Günün fotoğrafı' dediler

Türkiye'ye dönmek için Azerbaycan'dan kalkan ve kısa bir süre sonra Gürcistan’da düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağında 20 asker şehit oldu. Yunanistan Hava Kuvvetleri, resmi sosyal medya hesabından C-130 uçaklarıyla paylaşım yapıp, "Günün fotoğrafı" notunu düştü. Gelen tepkiler sonrası paylaşımı silen Yunan makamlar, dün imzalanan Türkiye'ye başsağlığı mektubunu paylaştı.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolmuştu. Gürcistan’ın Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi sınırları içinde dağlık alana düştüğü tespit edilen uçakta yer alan 20 asker şehit oldu.
Şehitler bu akşam saatlerinde Koca Yusuf uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Yunan Hava Kuvvetlerinden alçak paylaşım
Yunanistan Hava Kuvvetleri, resmi sosyal medya hesabından C-130 uçaklarıyla paylaşım yapıp, "Günün fotoğrafı" notunu düştü, gelen tepkiler sonrası paylaşımı sildi.
"Haddinizi bilin, yoksa bildiririz"
Başsağlığı mektubu yayınladılar
Yunanistan Hava Kuvvetleri, alçak paylaşımını kaldırdıktan sonra Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından dün imzalanan yazılan başsağlığı mektubunu yayınladı.