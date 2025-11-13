"Türkiye Korkusu" Atina ve Tel Aviv'i yakınlaştırdı: İşte Yunanistan-GKRY-İsrail ittifakın perde arkası

Türkiye’nin savunma sanayisindeki adımları, Tel Aviv’in Yunanistan-GKRY-İsrail üçlü ittifak planında paniğe yol açtı. İsrail ve Atina arasındaki görüşmeler hız kazanırken, bu diplomatik temasların perde arkası da gün yüzüne çıktı.





Yunanistan, İsrail’den yeni hava savunma sistemleri almayı planlıyor





Atina yönetimi, İsrail ile yeni hava savunma sistemleri satın almak için müzakerelere yeniden başladı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Gil Reich ve Askeri Sekreter Tümgeneral Roman Gofman’ın, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla Atina’ya gittiği belirtildi. İsrail medyası bu hamleyi, “Türkiye’nin bölgede artan gücüne karşı alınan önleyici tedbir” olarak yorumladı.









Doğu Akdeniz’deki gerilim, Atina ve Tel Aviv’i yakınlaştırıyor





Yunan gazetesi Nemesis, görüşmelerin zamanlamasına dikkat çekerek şunları yazdı:





“Doğu Akdeniz’de artan gerginlikler ve Türkiye’nin etkili diplomatik girişimleri, Atina ile Tel Aviv’i stratejik olarak birbirine yaklaştırıyor.”





Haberde, İsrail’in bölgede bir koalisyon kurmayı hedeflediği ve bu ittifakın Yunanistan-GKRY-İsrail üçgeni üzerinde şekillendirilmesinin planlandığı iddia edildi.









3 milyar euroluk Aşil Kalkanı projesi





Yunanistan tarafından “Aşil’in Kalkanı (Bouclier d’Achille)” adı verilen proje, ülke tarihinin en iddialı savunma programlarından biri olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 3 milyar euro bütçeye sahip proje kapsamında, Batı Trakya’dan Ege’nin doğusundaki adalara kadar uzanan hatta yeni hava savunma sistemleri konuşlandırılacak.





Mevcut OSA-AK ve TOR M1 sistemleri, İsrail yapımı Spyder sistemleriyle değiştirilecek. Orta menzilli Hawk bataryalarının yerine Barak MX, uzun menzilde ise S-300’lerin yerine “Davud Sapanı” sistemleri kullanılacak. Yunan askeri kaynaklarına göre bu sistemler, Türkiye’nin geliştirdiği füze ve SİHA teknolojilerine karşı bir “koruma kalkanı” oluşturmayı amaçlıyor.





Bölgesel dengeler değişiyor





Uzmanlara göre Yunanistan-İsrail yakınlaşmasının temel nedeni, Türkiye’nin son yıllarda savunma alanında kaydettiği ilerlemeler.





Türkiye’nin yerli SİHA’ları, hava savunma sistemleri, milli muharip uçağı KAAN ve MİLGEM sınıfı savaş gemileri, ülkeyi Doğu Akdeniz’in en etkili askeri gücü konumuna getirdi. Analistler, bu durumun Atina ve Tel Aviv’de “denge arayışı” başlattığını, ancak alınan önlemlerin “Türkiye’nin caydırıcı gücü karşısında sembolik düzeyde kaldığını” belirtiyor.





Türkiye korkusuna dayalı hamleler





Uzmanlar, Türkiye’nin NATO üyesi olarak bölgesel diplomaside etkisini artıran bir strateji izlediğini vurguluyor. Bu nedenle Yunanistan’ın aldığı önlemler “savunmadan çok Türkiye korkusuna dayalı” olarak değerlendiriliyor.





İsrail ve Yunanistan arasında yürütülen milyarlarca euroluk savunma projeleri, ortak tatbikatlar ve diplomatik temaslar, Ankara’ya açık bir mesaj niteliğinde. Ancak askeri kapasite, üretim gücü ve bölgesel etki açısından bakıldığında, bu girişimlerin güç dengelerini kökten değiştirmesi beklenmiyor.





Uzmanlar, bölgedeki güç dengesinin artık satın alınan sistemlerle değil, teknoloji, üretim kapasitesi ve sahadaki kararlılıkla belirlendiğini ifade ediyor. Bu bağlamda Türkiye, savunma sanayisi ve jeopolitik vizyonuyla Doğu Akdeniz’in gerçek belirleyici aktörü olmayı sürdürüyor.









Yunanistan savunmasını tamamen yeniliyor





Maariv gazetesi, Atina’nın eski Rus ve Amerikan sistemlerini bırakıp savunmasını İsrail teknolojisiyle yeniden inşa edeceğini yazdı. Gazete, kararın Türkiye’nin askeri kapasitesine duyulan endişeden kaynaklandığını aktardı.





Tatbikatlar artık stratejik





Haberde, Yunan ve İsrail hava kuvvetlerinin kasım başında Doğu Akdeniz’de ortak bir tatbikat gerçekleştirdiği hatırlatıldı.





“Yunan savaş uçakları, İsrail yakıt ikmal uçakları tarafından havada desteklendi” denilen haberde, “Her yıl tekrarlanan bu tatbikat, iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun somut göstergesidir” ifadesi yer aldı.





Yunan askeri kaynakları, bu tatbikatların sadece rutin eğitim olmadığını, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyeye karşı sembolik anlam taşıdığını vurguladı:





“Türkiye’nin savunma teknolojilerinde dünya çapında bir oyuncu haline gelmesi, Atina’nın bölgede denge arayışını hızlandırdı.”











