Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre saldırgan gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.