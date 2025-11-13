G7 ülkelerinden İran’a müzakere çağrısı

G7
G7 ülkeleri, İran’a nükleer programı konusunda ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması çağrısında bulundu.
G7 ülkelerinin (İtalya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD) Dışişleri Bakanları, Tahran’ın nükleer programı konusunda, ‘Avrupa üçlüsü’nün (Fransa, Almanya ve İngiltere) desteğiyle ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması için İran’a çağrı yaptı. Bakanların yayımladığı ortak bildiride,
"İran, tüm nükleer tesisleri ve materyalleri kapsayacak şekilde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam iş birliğini yeniden başlatmalıdır. Avrupa üçlüsü’nün desteğiyle ABD ile doğrudan müzakerelere girmesi için İran’a çağrıda bulunduk"
ifadeleri kullanıldı.
G7 ülkeleri Sudan'da HDK'nin sivillere yönelik saldırılarını kınadı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, tarafından yayımlanan bildiride, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) siviller ile yardım görevlilerine yönelik saldırıları da şiddetle kınanarak, ateşkes sağlanması çağrısında bulunuldu.
Barış ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların desteklendiği kaydedilen açıklamada,
"Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni insan haklarına saygı göstermeye, gerilimi düşürmeye, derhal ve kalıcı bir ateşkese bağlı kalmaya ve insani yardımların hızlı ve engelsiz geçişini sağlamaya çağırıyoruz"
denildi.
#G7
#İran
#müzakere