Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
G7 ülkelerinden İran’a müzakere çağrısı

G7 ülkelerinden İran’a müzakere çağrısı

11:4113/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
G7
G7

G7 ülkeleri, İran’a nükleer programı konusunda ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması çağrısında bulundu.

G7 ülkelerinin (İtalya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD) Dışişleri Bakanları, Tahran’ın nükleer programı konusunda, ‘Avrupa üçlüsü’nün (Fransa, Almanya ve İngiltere) desteğiyle ABD ile doğrudan müzakerelere başlaması için İran’a çağrı yaptı. Bakanların yayımladığı ortak bildiride,
"İran, tüm nükleer tesisleri ve materyalleri kapsayacak şekilde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam iş birliğini yeniden başlatmalıdır. Avrupa üçlüsü’nün desteğiyle ABD ile doğrudan müzakerelere girmesi için İran’a çağrıda bulunduk"
ifadeleri kullanıldı.

G7 ülkeleri Sudan'da HDK'nin sivillere yönelik saldırılarını kınadı


G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, tarafından yayımlanan bildiride, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) siviller ile yardım görevlilerine yönelik saldırıları da şiddetle kınanarak, ateşkes sağlanması çağrısında bulunuldu.


Barış ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların desteklendiği kaydedilen açıklamada,
"Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni insan haklarına saygı göstermeye, gerilimi düşürmeye, derhal ve kalıcı bir ateşkese bağlı kalmaya ve insani yardımların hızlı ve engelsiz geçişini sağlamaya çağırıyoruz"
denildi.




#G7
#İran
#müzakere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ evleri kaç metrekare olacak? TOKİ konut fiyatları ne kadar, aylık taksit ödemesi kaç lira?