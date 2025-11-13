Başkan Kılca parke ve bordür çalışmalarını yerinde inceledi

"Merkezde ve merkeze uzak mahallelerimizde altyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sanayi alanlarımızda, mahallelerimizde gerek parke ve bordür çalışmaları gerekse sıcak asfalt ve sathi kaplama uygulamalarımız sürüyor. Hava şartları müsaade ettiği müddetçe tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün merkeze uzak mahallelerimizde ve yaylalarımızda yapılan parke çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Eksik kalan mahalle ve yaylalarımızdaki çalışmaları da en kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz. İnşallah tüm mahallelerimiz bitinceye kadar bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın Konya’mıza ve Karatay’ımıza hayırlı olmasını diliyorum."