Kahraman şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimizin naaşları için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören yapıldı. Şehitlerimizin naaşları tören sonrası defin yerlerine uğurlandı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Adli süreçlerin ardından şehitlerin naaşları, askeri tören için Mürted Hava Üssü’ne getirildi. Burada 20 şehidimiz için tören düzenlendi.