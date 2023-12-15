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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

17:47 - 15/12/2023 Cuma
AA
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesi Adana'da defnedildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesi Adana'da defnedildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Yetişen'in naaşı, Buruk Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin babası Kemal, annesi Makbule, kız kardeşi Bedriye Yetişen ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tanrıyar Karakol Komutanlığında görev yapan 29 yaşındaki Yetişen, dün yaşanan silah kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.


CHP'li Özel'e şehit yakınından sert tepki: Selam yollayanlara söylüyorum Demirtaş'ın asıldığını göreceğiz
CHP'li Özel'e şehit yakınından sert tepki: Selam yollayanlara söylüyorum Demirtaş'ın asıldığını göreceğiz

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir (25) Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir şehit yakını ise Özgür Özel'e tepki gösterdi. Şehit yakını Özel'in saf tutmasının ardından, “Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah” ifadelerini kullandı.


#Adana
#Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen
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