Gündem Şehit kardeşine hakareti mazur gören Akşener Başak Demirtaşa destek çıkmıştı
POLİTİKA

Şehit kardeşine hakareti mazur gören Akşener Başak Demirtaş'a destek çıkmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine ettiği ağza alınmayacak küfürlere sahip çıktı. Türkkan'ın özrünü 'Yüreklilik' olarak dile getiren Akşener, 'Ahlaksız' ve ‘Provokasyon’ ifadeleriyle şehit kardeşini suçladı. Akşener'in terör örgütü üyeliğinden yargılanan Demirtaş'ın eşi için gösterdiği hassasiyeti şehit kardeşi için göstermemesi büyük tepki topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit kardeşine hakareti mazur gören Akşener Başak Demirtaşa destek çıkmıştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşi Tahir Gümren'e ettiği ağza alınmayacak küfürler büyük tepki topladı. Yaşanan olayın ardından İYİ Parti'den ise Lütfü Türkkan'a sahip çıkan şehit kardeşine ise 'Provokasyon' benzetmesi yapılan çirkin açıklamalar geldi.

  • Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'ın yaptığı çirkinliğe tepki göstermek yerine, şehit kardeşi Tahir Gürman'a "Ahlaksız" ve Provokatör" gibi yakıştırmalarda bulundu.

Akşener, şehit kardeşine partisinin milletvekili Lütfü Türkkan'ın ettiği ağza alınmayacak sözlerine adeta sahip çıktı. Türkkan'ın özrünü de 'Yüreklilik' olarak niteledi.

Meral Akşener'in Başak Demirtaş ve Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği kadınlar için verdiği tepki gündemde
OYNAT 03:39
Meral Akşener'in Başak Demirtaş ve Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği kadınlar için verdiği tepki gündemde
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden çirkin ifadeler kullanan bir şahısla ilgili sert çıkışta bulunarak 'Kadınlar üzerinden kirli elinizi çekin' demişti. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit ablası için ise Akşener 'Provokasyon karşısında Lütfü Bey olgun davrandı' ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Akşener'in daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler nedeniyle verdiği tepki de tekrar gündeme geldi.

  • Akşener'in terör örgütü üyeliğinden yargılanan Demirtaş'ın eşi için gösterdiği hassasiyeti şehit kardeşi için göstermemesine sosyal medyadan tepki geldi.

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