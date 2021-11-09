Şehit kardeşine hakareti mazur gören Akşener Başak Demirtaş'a destek çıkmıştı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşi Tahir Gümren'e ettiği ağza alınmayacak küfürler büyük tepki topladı. Yaşanan olayın ardından İYİ Parti'den ise Lütfü Türkkan'a sahip çıkan şehit kardeşine ise 'Provokasyon' benzetmesi yapılan çirkin açıklamalar geldi.

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'ın yaptığı çirkinliğe tepki göstermek yerine, şehit kardeşi Tahir Gürman'a "Ahlaksız" ve Provokatör" gibi yakıştırmalarda bulundu.

Akşener, şehit kardeşine partisinin milletvekili Lütfü Türkkan'ın ettiği ağza alınmayacak sözlerine adeta sahip çıktı. Türkkan'ın özrünü de 'Yüreklilik' olarak niteledi.

OYNAT 03:39 Meral Akşener'in Başak Demirtaş ve Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği kadınlar için verdiği tepki gündemde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden çirkin ifadeler kullanan bir şahısla ilgili sert çıkışta bulunarak 'Kadınlar üzerinden kirli elinizi çekin' demişti. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit ablası için ise Akşener 'Provokasyon karşısında Lütfü Bey olgun davrandı' ifadelerini kullandı.

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ŞEHİDE HAKARETİ MAZUR GÖRDÜ BAŞAK DEMİRTAŞ'A YAPILANA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Akşener'in daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler nedeniyle verdiği tepki de tekrar gündeme geldi.

Akşener'in terör örgütü üyeliğinden yargılanan Demirtaş'ın eşi için gösterdiği hassasiyeti şehit kardeşi için göstermemesine sosyal medyadan tepki geldi.

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