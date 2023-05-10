|
Gündem

Şehit kızından yürekleri sızlatan sözler: Arkadaşlarımın babasıyla oynadığını görünce 'babam olsaydı nasıl oynardık' diye düşünüyorum

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu’nun 11 yaşındaki kızı Zeynep, babasına duyduğu özlemi gözyaşları içinde anlattı. Küçük Zeynep'in, "Parka giderken arkadaşlarımın babasıyla oynadığını görüyorum. Babam olsaydı ben nasıl oynardım diye düşünüyorum" sözleri yürekleri sızlattı.

14:04 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şehit kızı Zeynep'in videosu izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Şehit kızı Zeynep'in videosu izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu'nun 11 yaşındaki kızı Zeynep Ademoğlu, babasına duyduğu özlemi anlattı.

'Babamla anılarımı hatırlamıyorum'

Babası şehit olduğunda 3 yaşında olan küçük Zeynep, "Ben ablamgil gibi babamla yaşadığım anıları anlatamayacağım. Çünkü yaşadığım bir anıyı anlatamayacağım. çünkü hatırlamıyorum. Ben... Parka giderken arkadaşlarımın babasıyla oynadığını görüyorum. Babam olsaydı ben nasıl oynardım diye düşünüyorum" dedi.

'Babam güzel bir yerde'

Gözyaşlarına hakim olamayan küçük kız, "Mezarına giderken ağlayacağım ağlayamıyorum. ''Babam güzel bir yerde'' diyorum sonra ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Ben sınıftayken arkadaşlarımın babası arkadaşlarımı alırken Babam da beni alır mıydı diye düşünüyorum" diye konuştu.

  • Şehit kızının videosu izleyenler gözyaşlarına boğdu.



Şehit kardeşi Kılıçdaroğlu'na sordu: 'PKK sizi neden destekliyor?'
Şehit kardeşi Kılıçdaroğlu'na sordu: 'PKK sizi neden destekliyor?'

Diyarbakırlı şehit kardeşi Zülküf Yılmaz, Yedili koalisyonun alenen ortaya çıkan HDP ile ortaklığına tepki gösterdi. 2018 yılında Adıyaman’da PKK’lı teröristlerce hain bir pusuda şehit olan Kürşat Yılmaz’ın kardeşi Zülküf Yılmaz, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e seslendi. Yılmaz, “Neden terörist başı Öcalan’ın heykelini dikecek kişi ile kol kolasınız? Demirtaş size diyor ‘Yürü bay Kemal senin arkandayım’ diyor. Kimin heykeli dikilir? İyi bir iş yapmış örnek alınacak kişinin heykeli dikilir. Demirtaş için Öcalan bu anlama geliyor. Bir şehit ailesi olarak ‘Öcalan’a özgürlük' sloganlarını duymak kanıma dokunuyor” dedi. CHP’li Tanrıkulu’nun PKK destekçilerine verdiği desteği de kınayan Yılmaz, Yasin Börü’nün şehadetine tanıklığını anlattı.

#Zeynep Ademoğlu
#Nurettin Ademoğlu
#şehit
#şehit kızı
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.