Şehit kızından yürekleri sızlatan sözler: Arkadaşlarımın babasıyla oynadığını görünce 'babam olsaydı nasıl oynardık' diye düşünüyorum

AK Parti’nin İstanbul mitingine yaklaşık 2 milyon kişinin katılması muhalefette büyük moral çöküntüye neden oldu. Hem mitingi perdelemek hem de moral çöküntüyü gidermek maksatlı, Erzurum’da meydana gelen olaylar üzerinden abartılı bir velvele koptu. Abartılı diyorum zira Türkiye’de seçim sürecinde bu tür bir olay ilk kez olmuyor. Örneğin 2011’de Başbakan’ın konvoyuna Kastamonu’da silahlı saldırı yapılmış, 1 polisimiz şehit olmuş, 1’i de yaralanmıştı. Birkaç hafta sonra Hopa’da Başbakan’ın da içinde