Şehit kızından yürekleri sızlatan sözler: Arkadaşlarımın babasıyla oynadığını görünce 'babam olsaydı nasıl oynardık' diye düşünüyorum

Şehit kızı Zeynep'in videosu izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu'nun 11 yaşındaki kızı Zeynep Ademoğlu, babasına duyduğu özlemi anlattı.
'Babamla anılarımı hatırlamıyorum'
Babası şehit olduğunda 3 yaşında olan küçük Zeynep, "Ben ablamgil gibi babamla yaşadığım anıları anlatamayacağım. Çünkü yaşadığım bir anıyı anlatamayacağım. çünkü hatırlamıyorum. Ben... Parka giderken arkadaşlarımın babasıyla oynadığını görüyorum. Babam olsaydı ben nasıl oynardım diye düşünüyorum" dedi.
'Babam güzel bir yerde'
Gözyaşlarına hakim olamayan küçük kız, "Mezarına giderken ağlayacağım ağlayamıyorum. ''Babam güzel bir yerde'' diyorum sonra ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Ben sınıftayken arkadaşlarımın babası arkadaşlarımı alırken Babam da beni alır mıydı diye düşünüyorum" diye konuştu.
- Şehit kızının videosu izleyenler gözyaşlarına boğdu.