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Şehit liderin çocukları İstanbul'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Haniye'nin oğullarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in suikastı sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğullarını kabul etti. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'ye taziye dileklerini iletti.

21:05 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:58 - 10/08/2024 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsmail Haniye'nin oğullarını İstanbul'da kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsmail Haniye'nin oğullarını İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.



Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.



#İsmail Haniye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Abdüsselam Haniye
#Hemmam Haniye
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