Şehit liderin çocukları İstanbul'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsmail Haniye'nin oğullarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan ve şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti. Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.