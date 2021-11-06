Gündem Şehit mezarına PKK yazan terör örgütü sempatizanı yakalandı
KOCAELİ

Şehit mezarına PKK yazan terör örgütü sempatizanı yakalandı

Terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli’ndeki mezarına "PKK" yazan ve çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak küfürler eden terör örgütü sempatizanı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Şehit mezarına PKK yazan terör örgütü sempatizanı yakalandı
Şehit mezarına çirkin saldırıyı yapan şahıs yakalandı.

2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli'ndeki mezar taşına çirkin bir saldırı gerçekleşti.

KÜFÜRLER ETTİ

Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan saldırgan paylaştığı fotoğrafa küfürler etti.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Bu paylaşım neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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