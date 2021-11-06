Şehit mezarına PKK yazan terör örgütü sempatizanı yakalandı

2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli'ndeki mezar taşına çirkin bir saldırı gerçekleşti.
KÜFÜRLER ETTİ
Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan saldırgan paylaştığı fotoğrafa küfürler etti.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Bu paylaşım neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.