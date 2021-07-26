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POLİTİKA

Şehit Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili yöneticinin ihracı istendi

FETÖ’cü darbeci Semih Terzi’ye sahip çıkan, 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’i "darbeci" ilan eden İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Ömer Halisdemire darbeci diyen İYİ Partili yöneticinin ihracı istendi
İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, paylaştığı tweet ile FETÖ’cü darbeci Semih Terzi’ye sahip çıktı. Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’i hedef alan Sarıtaşlı, büyük bir hadsizliğe imza attı.

  • Sarıtaşlı paylaştığı tweette “Semih Terzi’nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?” yazdı. Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Sarıtaşlı, Halisdemir’e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince bu kez de hesabını kapattı. FETÖ’cüler de daha önce yaptıkları paylaşımlarla Halisdemir’i FETÖ’cülükle suçlamıştı. Sarıtaşlı’nın FETÖ ile aynı doğrultuda açıklamalar yapması dikkat çekti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Twitter hesabından bir açıkla yayımlayan İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, Şehit Halisdemir'i hedef alan Songül Sarıtaşlı'nın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin bir açıklama da İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çıray, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı, şehit Ömer Halisdemir hakkında yanlış beyanda bulunan il yöneticisini 'kesin ihraç talebi ile' disipline sevk etti" dedi.

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